Александър Везенков е лидер по уникален показател в Евролигата, и то с много пред останалите

Баскетболната суперзвезда на България Александър Везенков продължава да прави фурор в Евролигата, където е в челните места на няколко индивидуални класации. Игралият в НБА българин е лидер по един от най-важните показатели - коефициент на полезно действие (КПД). В тази категория крилото на Олимпиакос има показател от 23.4, като е далеч пред останалите баскетболисти в лигата.

За сравнение: вторият с най-високо КПД в Евролигата е Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив, който е с 20.7. За пореден сезон Везенков демонстрира, че е най-полезният играч, а това го превръща и в главен претендент за най-престижната индивидуална награда в Евролагита - Най-полезен играч (MVP). Затова помага и фактът, че Саша е на второ място и по брой точки средно на мач (19.4).

В този показател Везенков отстъпва с малко единствено на миналогодишния най-полезен играч в Евролигата за редовния сезон - Кендрик Нън от Панатинайкос, който бележи средно по 19.5 точки на мач. Трети е Надир Ифи от Париж с 19.0. Везенков също така е и в топ 5 по овладени отскочили от ринга топки, както и пети с 6.7 борби средно на мач.

Саша е и номер 1 по дефанзивни борби с 5.2 средно на мач, като само още един баскетболист е с над 5 борби - Чима Монеке от Цървена звезда. Саша е напред и в класациите по изпълнени фалове и реализирани фалове, както и по реализирани изстрели. Той е и в топ 10 по изиграни минути в Евролигата.

