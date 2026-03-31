Любопитно:

Капитанката на "лъвиците" триумфира с Купата на Гърция

31 март 2026, 11:22 часа 293 прочитания 0 коментара
Снимка: Athinaikos FB
Борислава Христова и нейният тим Атинайкос постигнаха впечатляващ успех, след като завоюваха Купата на Гърция по баскетбол. В решителния двубой от надпреварата съставът не остави никакви съмнения в превъзходството си и се наложи убедително над Простеас Вулос с 94:56 във финала, проведен в Елефтеруполи. 

Любопитен момент около българската националка е, че тя не попадна в състава за финалната среща, като решението бе изцяло треньорско. Христова пропусна и полуфиналния сблъсък, но въпреки това приносът ѝ по пътя към трофея остава значим, особено с оглед на представянето ѝ в по-ранните фази на турнира.

Отборът, воден от Стела Калциду, премина уверено през всички препятствия и заслужено стигна до отличието. Това е първи трофей за българката с екипа на клуба през настоящата кампания, а за самия Атинайкос - четвърти в историята и първи от цели 14 години насам.

Успехът идва в ключов момент за отбора, който няма много време за празненства. Още в началото на април тимът ще се изправи пред далеч по-сериозно предизвикателство - финалите в турнира Еврокъп. В първия мач от битката за европейския връх гръцкият представител ще приеме силния състав на Мерсин. 

Предстои да се види дали Атинайкос ще успее да надгради постигнатото и да увенчае сезона с нов голям успех и на международната сцена.

Кристин Попова Отговорен редактор
