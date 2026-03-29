Aсът на Локо Пловдив, който бе национал на САЩ и игра с американска суперзвезда (ВИДЕО)

29 март 2026, 11:51 часа 217 прочитания 0 коментара

Американският гард Деверл Рамзи е един от ключовите състезатели на приятната изненада в Националната баскетболна лига - Локомотив Пловдив. От началото на сезона той прави повече от добро впечатление, като натрупа няколко награди за MVP на кръга, а освен това се превърна в любимец на "черно-белите" фенове. В интервю за Actualno.com Рамзи даде своето мнение за родния баскетбол, направи равносметка за представянето на "железничарите" и върна лентата назад до изявите си с националния тим на Щатите до 17 години.

Деверл Рамзи пред Actualno.com: Българският баскетбол е ориентиран към защитата

Той има сериозна колежанска кариера в NCAA Първа дивизия с екипа на UC Santa Barbara Gauchos, където се утвърждава като един от лидерите на отбора. След колежа продължава професионалния си път в NBA G League със Stockton Kings, а по-късно играе в Европа за Caledonia Gladiators във Великобритания.

"Българският баскетбол е различен от това, което съм играл досега. Доста е физически. Всеки отбор е различен, но се адаптирах и засега ми харесва. Тук играта е много ориентирана към защитата. Отборите залагат на агресивна защита и преса по целия терен. Близо е до колежанския баскетбол в Щатите. Има прилики и с Великобритания, където съм играл, но там играта е по-офанзивна", заяви Рамзи пред камерата на Actualno.com

Деверл Рамзи

"Нямах никакви очаквания, когато дойдох. Исках само да играя здраво, нещата да вървят и да си върша задачите. Когато обаче започнахме да играем подготвителни срещи преди сезона, разбрах, че сме много добър отбор и можем да постигнем нещо значимо. После сезонът започна и видях, че може да се борим срещу когото и да е. След това Купата... знаете, имахме добра серия. Още няколко успешни стрелби и можехме да държим трофея в ръцете си", върна лентата назад баскетболистът, за когото това е първи сезон у нас.

28-годишният гард може да се похвали и с мачове за селекцията на Щатите до 17 години. Един от съотборниците му в този тим бе настоящият играч на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм. "Понякога се чуваме с него. Беше страхотен играч още тогава", спомни си Рамзи, чийто прякор е Акулата.

В последната среща на Локомотив Девърл Рамзи се контузи и се очаква да отсъства между 3 и 4 седмици. Какво мисли той за феновете и какви са амбициите на "черно-белите", гледайте във видеото:

Джем Юмеров
Джем Юмеров
