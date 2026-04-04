Правилата и куриозите: Как ще гласуваме с хартиена бюлетина на 19 април? (СНИМКИ и ВИДЕО)

На 19 април 2026 г. България избира новите 240 депутати в 52-ия парламент в една от най-оспорваните предизборни кампании от гледна точка на изборни нарушения. Новите предсрочни парламентарни избори са по старите правила за гласуване.

Как ще гласуваме с хартиена бюлетина?

Въпреки опитите за резки промени в Изборния кодекс в навечерието на вота и в края на управлението на предишното редовно правителство, то и на тези избори ще гласуваме хибридно - или с хартиена бюлетина, или с машинна разписка.

Само с хартиени бюлетини се гласува в избирателните секции:

с по-малко от 300 избиратели;

в секциите в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции;

в секциите на плавателни съдове под български флаг;

в арестите и местата за изтърпяване на наказание "лишаване от свобода".

Може ли да гласувам с хартиена бюлетина след като съм гласувал машинно и съм допуснал грешка при избора си?

След като избирателят е потвърдил избора си при гласуване с устройство за машинно гласуване и устройството е разпечатало бюлетина с направения избор, избирателят не може по никакъв начин да гласува повторно, нито с машина, нито с хартиена бюлетина, информират от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Може ли да се гласува повторно при допусната грешка при гласуване с хартиена бюлетина?

Ако избирателят сгреши при попълване на хартиената бюлетина, той има право да поиска втора бюлетина, но само веднъж. Сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава, като член на СИК вписва върху гърба й „сгрешена“ и се подпечатва и подписва от председателя, секретаря и член на комисията, след което се отделя настрани. На избирателя се предоставя нова бюлетина. Избирателят може да сгреши само един път. При повторна грешка избирателят не получава нова бюлетина.

Още: Гласуването и с машина, и с хартия увеличава невалидните гласове: Ново изследване

Куриози и тънкости

Ето и отговорите на някои въпроси, които могат да повлияят на гласуването с хартиена бюлетина.

Мога ли да ползвам химикал, различен от син?

Категорично не. Всеки вот се отбелязва само със син химикал, предоставен от член на секционната избирателна комисия върху бюлетина, предоставена само от същата комисия. Внасянето на каквито и да било материали отвън е забранено.

Какво става, ако мастилото се отбележи на гърба при сгъване?

Зависи от преценката на членовете на съответната комисия. Опитът досега е показал, че това не се разчита като разкриване тайната на вота или като инвалидизиране на бюлетината и тя се счита за действителна.

Брои ли се гласът ми, ако знакът докосва съседното квадратче или излиза от избраното от мен?

Отново зависи от преценката на членовете на комисията. Ако вотът е еднозначно показан чрез гласуването, не би трябвало комисията да счете бюлетината за невалидна.

Сбърках при попълването на бюлетината - имам ли право на втора бюлетина?

Само веднъж и то само при гласуване с хартия. Сгрешената бюлетина се унищожава и се вписва в протокола от членовете на комисията.

Как гласувам с преференция?

При гласуването на парламентарни избори отбелязването на преференция е възможно само за избирателите у нас. Гласуващите извън България могат да посочват само предпочитана партия или коалиция, но не и кандидат от листата ѝ. Изборът отново се отбелязва на съответното място (чрез докосване на екрана на машината или с "Х" или "V" в съответното кръгче от дясната страна на бюлетината). Ако в бюлетината не бъде отбелязана преференция, гласът се отчита за водача на листата.

Още: За пръв път: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи

Ако избирателят отбележи повече от един номер с преференция, бюлетината ще се отчита като действителна само по отношение на съответната партия/коалиция, чието квадратче в лявата част на бюлетината е зачертано, но преференция няма да се отчита.

Кога бюлетината е невалидна?

Хартиената бюлетината е невалидна, когато вотът е отбелязан със знак, различен от "Х" или "V", има отбелязване в повече от едно квадратче или има отбелязване извън квадратчето. Невалидни са и бюлетини с надписи или със знаци, както и попълнените с различен от син химикал. Празната бюлетина също се счита за невалидна.

Бюлетината от машинно гласуване също ще се смята за невалидна, ако бъде надраскана или целостта ѝ бъде нарушена.