Сръбският великан в НБА продължава да пише история (ВИДЕО)

25 март 2026, 12:10 часа 333 прочитания 0 коментара
Сръбският великан Никола Йокич продължава да прави фурор в НБА, разширявайки границите на ефективността си с всеки следващ мач. Центърът на Денвър Нъгетс за пореден път показа защо е смятан за един от най-интелигентните играчи в историята на баскетбола, след като записа нов трипъл-дабъл за едва 17 минути и 41 секунди на паркета при драматичната победа на тима си срещу Финикс Сънс със 125:123, а победният кош дойде именно от Йокич.

Никола Йокич с трипъл-дабъл за по-малко от 18 минути на паркета

Сърбинът наниза 23 точки в противниковият кош, към които добави 17 борби и също толкова асистенции, което оформи неговия 29-и трипъл-дабъл през сезона. Това, което изненадва обаче не е броя на точните му попадения, защото Никола неведнъж е показвал, че е виртуоз на игрището. Впечатляващото идва от от времето, за което успява да реализира този резултат. С него той се нарежда в списъка на петте най-бързи подобни постижения в историята на лигата. 

Никола Йокич

На челно мяст в този списък всъщност се намира именно той със своя рекорд от 2018 година - 14 минути и 33 секунди. Между двете постижения на Йокич стоят Джейлън Джонсън с време 16:44 от миналата година, Джим Тъкър, който преди цели 71 години постига подвига си точно за 17 минути, и Ръсел Уестбрук, който през 2016 година го прави за 17 минути и 35 секунди.

В срещата, която започна в 5 часа сутринта местно време Джамал Мъри отбеляза 11 от своите 21 точки в четвъртата четвърт. Девин Букър събра 22 точки и 8 асистенции, докато Джейлън Грийн и Грейсън Алън вкараха по 21 всеки за Сънс. 

Кристин Попова Отговорен редактор
НБА Денвър Нъгетс Никола Йокич
