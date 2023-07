ИСТОРИЧЕСКО: Александър Везенков ще играе в НБА!

Везенков се е съгласил на тригодишен договор със Сакраменто на стойност 20 милиона долара, съобщиха агентите му Марк Бартелщайн и Джордж Русакис пред ESPN в събота. Според информациите, 27-годишният българин ще има "важна роля" в отбора на Сакраменто.

Sasha Vezenkov – a 6-foot-9 reigning EuroLeague MVP – has agreed on a three-year, $20 million deal with the Sacramento Kings, his agents Mark Bartelstein and George Roussakis of @PrioritySports and Nick Lotsos of Team Lotsos tell ESPN. pic.twitter.com/zCVsT9gnWk