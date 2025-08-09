Голям пожар край столичния квартал "Кремиковци"

Голям пожар избухна тази вечер в София – между квартал „Кремиковци“ и с. Локорско, съобщиха зрители на bTV. От полицията и пожарната потвърдиха за огненото бедствие. Сигналът е подаден към 20:45 ч., на място са изпратени 8 коли на пожарната и 30 пожарникари. Горят сухи треви и храсти в местността Табаните, районът е труднопроходим. Опасност за населените места няма. Малко преди 23 ч. пожарът беше локализиран, преди да стигне гората.

По информация на главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ активните огнища за последните 24 часа са 65. За последното денонощие най-тежка е борбата с огъня в областите Благоевград – при село Илинденци, област Бургас – между Сливово и Гранитец, и двата пожара в Хасковско. В община Хасково е обявено частично бедствено положение.

На фона на пожарите през последното денонощие, синоптиците предупредиха, че утре има екстремно висока опасност за пожари особено в югоизточните райони, а в неделя и в Северна България.