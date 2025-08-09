Бебе в краката и газ до ламарината: Клип с майка в Порше възмути социалните мрежи (ВИДЕО)

Млада майка се похвали в социалните мрежи с клип, в който демонстрира опасно и безотговорно поведение – тя и детето ѝ пътуват с висока скорост в луксозно Порше, докато в колата гърми силна музика.

На видеото се вижда усно: няма предпазен колан, а малкото ѝ дете е на коленете ѝ. Шофьорът до нея, вместо да спре, я подканя с думите „Я, го дръж" и натиска газта по празен път. Къде точно е заснето, остава неясно.

ВИДЕОТО С ЧУВСТВИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 18+ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!