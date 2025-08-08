Войната в Украйна:

"Прекарах много години в службите": Реклама на български доброволец в армията на Путин

"Българин по произход, след като е обиколил света, за да избегне преминаването на пряката граница в ЕС, той пристига в Русия". Това е част от представянето на Иля Дамиров - "рекламиран" като българин, участващ в СВО (бел. ред. - специална военна операция. Гнусното име, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин за подпалената от него война в Украйна) от руското издание "Сегодня.ру". То уточнява, че Дамиров в момента преминавал "обучение" - многократно в различни анализи и в руски, и в западни източници се говори как влизащи в руската армия нови войници получават обучение от само няколко дни преди да бъдат хвърлени в поредния щурм тип "пушечно месо" някъде в Украйна.

Дамиров твърди, че прекарал "много години в службите". А "разсъженията" му са показателни - европейската цивилизация била създала Хитлер и Мусолини (нито дума как руската е създала Сталин) и се опитвала да унищожи православието. Затова бил организиран "преврат в Киев" и това бил най-големият успех на Запада, обаче заради това бил изправен пред "страгегическо поражение". Дамиров отишъл да се бие за Путин, за да "победи нацизма" - Още: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

"Българският доброволец" продължава с опорките - България била окупирана, Западът имал за цел да я хвърли във война с Русия, били сме "следващите". "Българските власти помагат на киевските нацисти почти във всичко. Както с политически действия, така и с финансова помощ и оръжия от български военни складове. Но най-опасното нещо, според мен, е непрекъснатото снабдяване с боеприпаси", заявява Дамиров.

Следват и хвалби към Русия - било много по-лесно да се живее там, отколкото в Европа (защо ли тази "истина" не е довела до огромен поток желаещи да живеят при Путин). Санкциите на Запада обаче били предназначени да скрият от европейците колко добре е в Русия. Освен това, в Европа хората нямали критично мислене, каквото имали руснаците - били само консуматори.

"Европейският съюз и НАТО нямат бъдеще в сегашния си вид и след загубата на Украйна най-вероятно ще се разпаднат. Според мен най-доброто бъдеще за България е само като съюзник на Русия", уверен е Дамиров, който обаче смята, че "западният елит" няма начин да си позволи да загуби Украйна, затова щял да разпали по-голяма война.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
