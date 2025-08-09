Няма да допусна Ryanair да безчинства

Думите от заглавието са на транспортния министър Гроздан Караджов. Те са своеобразен коментар за втори скандален случай на летището в София - припомнете си подробности: Нов скандален случай на летище София: Свалиха от самолет дете с инвалидна количка

Караджов изрече думите пред bTV и заяви, че компании като Ryanair погрешно били наричани нискотарифни. Транспортният министър каза, че такива компании всъщност натъпквали пътниците и дори не оставяли задължително пространство от 50 сантиметра.

В края на юли на летището в София пак стана скандал с Ryanair - този път заради багажа на жена, която трябваше да пътува с авиокомпанията, припомнете си: Грозен скандал заради ръчен багаж на летище София, плачеща жена се оказа...агресивна (ВИДЕО)*

След този скандал, Actualno.com отправи въпроси към директора на "Голдеър Хендлинг България" ООД г-н Ангел Митов. Въпросите бяха следните, след като Караджов реагира гневно и на този случай:

Какво бихте отговорили на твърдението на г-н Караджов, че Вашият служител се е държал "грубо", след като ни изпращате официална позиция, в която казвате, че въпросният служител не се е държал грубо? Колко точно голяма глоба е наложена на "Голдер Хендлинг България"? Ще я обжалвате ли в съда?

Дословният отговор: "Както вече посочихме, в конкретния случай служителят на "Голдеър Хендлинг България" е подходил максимално професионално предвид създалата се ситуация, в рамките на задълженията си и при спазване на правилата за обслужване на полети. Прояви на грубост не се насърчават, нито се толерират в нашата компания. В случая не смятам, че има такава проява.

Винаги, когато считаме, че акт или санкция, наложена на "Голдеър Хендлинг България", са неоснователни, ползваме правото си на защита и обжалваме по законния ред. Поначало няма как да коментираме висящи спорове или преписки, като това важи и в случая. Нека оставим органите, в това число и съдебни, да си вършат работата и да преценят".