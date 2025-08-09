Войната в Украйна:

09 август 2025, 05:55 часа 418 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 9 август 2025 г. Честито!

На 9 август 2025 г. своя имен ден отбелязват тези, които носят името Матей, Матея и производните им. На този ден църквата почита Св. апостол Матей. След дълго проповедничество по разни градове и след много и различни страдания за името Христово св. ап. Матия приел мъченическия венец в Йерусалим, като бил убит с камъни.

Имени дни през август 2025 г.

Честит имен ден! Нека твоят личен празник ти донесе чувство за удовлетвореност, усещане за приятелство и любов! Бъди заобиколен от любимите си хора и сподели момента с тях! 

***

Нека твоето специално име ти донесе късмет и щастие. Да се отворят всички врати пред теб, да е слънчево на твоята улица, да е плодородна градината на живота ти! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди здрав, успешен, непобедим и непоколебим! Нека цялото щастие на света бъде в твоите ръце и сърце!

***

Честит имен ден! Бъди усмихната и светла, като Слънцето, красива и загадъчна като Луната! Нека се сбъднат всички твои най-съкровени желания!

***

Честит празник! Весело да си изкараш и с никой да не се караш! Сега ти е паднало да се веселиш, но утре да не съжалиш? Бъди разумен, умен и щастлив, на своя миг се наслади!

Имени дни 2025 г. 

