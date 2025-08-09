Войната в Украйна:

Македонецът, който си спечели любовта на Левски заради брутално дуо с Дембеле, днес мечтае да е начело на "сините"

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

 

Дарко Тасевски е един от най-обичаните чуждестранни футболисти на Левски през XXI век. Северномакедонецът подписва със "сините" през 2007 година. През 2009-а става шампион на България, а през следващата кампания заформя страшно дуо с головата машина Гара Дембеле. Журналистите дори измислят каламбура Дарко Пасевски заради прецизните и майсторски асистенции, които дава на френския таран с малийски корени. Години по-късно Дарко е помощник на "Герена" и мечтае да стане старши треньор на българския колос.

Дарко Тасевски - любимец на Сектор Б

Той е роден на 20 май 1984 година в град Скопие, тогавашна Югославия. Състезава се за отборите на Цементарица и Вардар от Скопие, преди качествата му да бъдат забелязани от спортни мениджъри. Скоро след това е продаден в украинския тим Металург Запорожие. През 2007 година преминава в Левски със свободен трансфер. От първия си сезон на "Герена" взима с фланелка номер 22.

През ноември 2007 година се сдобива с българско гражданство на основание български произход. Тасевски става един от най-важните играчи на Левски в средата на терена. Шампион със „сините“ за сезон 2008/2009. През 2010/11 записва немалко асистенции, а заедно с Гара Дембеле са един от най-добрите тандеми в родния елит.

Дуото с Гара Дембеле

“Искам да отбележа нещо. За пет от деветте ми попадения ми подаде Дарко Тасевски. Така, че тези попадения са и негови. Ние сме един отбор", заявява Дембеле след една от наградите си за Играч на кръга. На следващия сезон формата на Тасевски пада и той губи титулярното си място. Има 144 мача и 23 гола с екипа на столичани.

От лятото на 2012-а играе в израелския Апоел Ирони. Следва неколкогодишен престой в Тайланд в отборите на Банкок Глас, Хон Каен и Съфанбъри. Там са родени и двамата му синове от Мис България 2010 Ромина Андонова. През 2019-а преминава в Славия, където завършва състезателната си кариера. С "белите" изигра 54 мача, отбеляза 2 гола и направи 5 асистенции във всички турнири.

Дарко Тасевски

Тасевски е редовна част и от националния тим на Северна Македония. За младежката селекция на западната ни съседка има 20 мача и 2 гола. За "А" отбора записва 45 двубоя, в които вкарва 1 попадение. Стартира с треньорската си кариера в края на 2023 година в Славия. От лятото на 2024 година е помощник-треньор в представителния отбор на Левски.

След края на състезателната кариера

Първо работи със Станислав Генчев, а сега е асистент на Хулио Веласкес. В края на миналия сезон, когато вече начело на "сините" бе испанският специалист, Тасевски гостува в подкаста на генералния спонсор на Левски, където призна, че мечтата му е някой ден да води столичния гранд.

„Разбира се, мечтата ми е да стана старши треньор на Левски. Няма какво да го крия. Но съм напълно наясно, че това място носи огромна отговорност и не искам да поемам такава задача, преди да съм напълно подготвен. Искам, когато дойде моментът, да мога да кажа с ръка на сърцето: Дарко, готов си. А в момента – не съм. Това е факт. И затова няма как да скоча директно в дълбокото. Този път трябва да се измине постепенно“, каза бившият полузащитник.

Дарко Тасевски

Интересното е, че Тасевски вече има и идея как би искал да приключи своята кариера след години. „Крайната ми цел е да завърша треньорската си кариера в Тайланд. Там се чувствам като у дома. Но преди това – искам да бъда начело на Левски,“ признава с усмивка Дарко Тасевски.

Северномакедонецът остава в историята на Левски като един от най-обичаните и уважавани чужденци, доколкото може да се нарече чужденец заради жена си и дългогодишната кариера в България. Освен с качества на терена, халфът е впечатлявал и с поведението си извън него. След активната си състезателна дейност той поема по треньорския път с ясната цел един ден да застане начело на Левски. А ако в това начинание е поне толкова добър, колкото с подаванията, то несъмнено ще му се получи.

Автор: Джем Юмеров

 

