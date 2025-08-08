Украински дронове принудиха почиващи да избягат от плажа в Сочи (ВИДЕО)

Украинска атака принуди туристи да се евакуират спешно от плажовете в Сочи. Докато те почиваха на пясъка прозвуча въздушна тревога заради дронове. Тревога бе обявена и в Красна Поляна.

Отломки от безпилотни летателни апарати паднаха в полето край селището Дагомис и в гората около село Ахштир в Сочи, съобщиха малко по-късно от руския оперативен щаб.

Отломки от безпилотни летателни апарати паднаха и на много други места в района. При атаката няма пострадали.