Зеленски: Русия продължава да преследва цивилни граждани (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Киев и съюзниците му споделят разбирането, че вече е възможно да се постигне поне прекратяване на огъня, но добави, че в крайна сметка това ще зависи от "правилния натиск върху Русия", съобщава Ройтерс. Във вечерното си видеобръщение към украинския народ Зеленски заяви, че е провел повече от дузина разговори с лидери на различни държави и екипът му е в постоянен контакт със Съединените щати.

Съветници по националната сигурност от Украйна и съюзническите държави ще проведат разговори по-късно в петък, каза още той. "Русия не отчита загубите на хора. Те (руснаците) блокират всякаква информация за техните загуби. Но не могат да блокират обективната реалност - какво преживява руската икономика, как руските предприятия спират работа, как руската логистика търпи загуби", посочи украинският президент във видеоизявлението си. Той добави, че Киев ще продължи преговорите със съюзниците, "за да има обща позиция в името на траен мир за Украйна".

"Продължаваме активните преговори с партньорите си, за да постигнем обща позиция за надежден мир за Украйна – истински, реален мир. И ако всички възприемат възможностите и заплахите по един и същи начин, тогава ще бъде възможно да се постигне истински траен мир. Вече има много подкрепа, която идва в новите обстоятелства, като сега е определен краен срок за Русия да прекрати огъня. Досега виждаме, че руснаците го игнорират – поне засега. Днес отново имаше убийства и руски обстрели. През нощта срещу Украйна бяха изстреляни над сто ударни дрона, а през деня последваха въздушни бомбардировки, интензивни атаки по фронтовата линия и още повече въздушни тревоги в нашите градове и общини", каза Зеленски.

"Ще цитирам само едно от военните престъпления, извършени днес от Русия. В Херсон 13-годишно момче беше умишлено ранено от боеприпас, хвърлен от руски дрон. То получава медицинска помощ. Това означава, че Русия продължава да преследва цивилни граждани в Херсон. Това е умишлено унищожаване на човешки живот. На руската армия не е дадена заповед да спре. Водим разговори с нашите партньори, за да се уверим, че ще бъдат предприети реални мерки. Проведени са повече от дузина разговори с лидери и правителствени ръководители. Днес искам да благодаря на всички по света, които ни помагат – помагат да се сложи край на войната", добави украинският президент.

Малко по-рано Зеленски призова за глобална подкрепа за опитите на Съединените щати да осигурят прекратяване на огъня във войната между Русия и Украйна. "Съединените щати са решени да постигнат прекратяване на огъня и ние трябва съвместно да подкрепяме всички конструктивни стъпки. Достоен, надежден и траен мир може да бъде резултат само от нашите съвместни усилия".

