Войната в Украйна:

Официално: Тръмп обяви кога и къде ще се срещне с Путин

09 август 2025, 01:50 часа 518 прочитания 0 коментара
Официално: Тръмп обяви кога и къде ще се срещне с Путин

Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента Владимир Путин от Русия, ще се състои следващия петък, 15 август 2025 г., във великия щат Аляска. Повече подробности ще бъдат предоставени по-късно. Това написа на профила си в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Още: Лукашенко: Путин може да прати Тръмп на майната си. Ще размажем мутрите на НАТО (ВИДЕО)

По-рано той каза, че ще се срещне "много скоро" с руския президент в контекста на усилията си за посредничество за слагане на край на войната в Украйна. "Ще се срещна с президента Путин много скоро. Това щеше да стане много по-рано, но предполагам, че трябва да бъдат уточнени мерките за сигурност", каза американският лидер по време на тристранна среща на върха с арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев. По-късно Тръмп обяви официално датата и мястото на разговорите между двамата. 

Още: Западната преса: Украйна е готова за замразяване на фронта при едно условие, Путин ще контрира с оферта

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори среща Русия Владимир Путин Аляска война Украйна
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес