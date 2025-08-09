Официално: Тръмп обяви кога и къде ще се срещне с Путин

Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента Владимир Путин от Русия, ще се състои следващия петък, 15 август 2025 г., във великия щат Аляска. Повече подробности ще бъдат предоставени по-късно. Това написа на профила си в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

По-рано той каза, че ще се срещне "много скоро" с руския президент в контекста на усилията си за посредничество за слагане на край на войната в Украйна. "Ще се срещна с президента Путин много скоро. Това щеше да стане много по-рано, но предполагам, че трябва да бъдат уточнени мерките за сигурност", каза американският лидер по време на тристранна среща на върха с арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев. По-късно Тръмп обяви официално датата и мястото на разговорите между двамата.

