30 декември 2025, 21:31 часа 223 прочитания 0 коментара
Бивш капитан на ЦСКА сменя Ботев Враца с румънски тим

Бившият капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски се раздели с Ботев Враца и премина в румънския Херманщат, воден от местната легенда Доринел Мунтяну. Централният защитник подписа със "зелените лъвове" в края на септември 2025 година, като изигра 8 мача. Освен това врачани обявиха раздяла с Никола Влайкович, който пристигна в отбора през септември и записа 10 срещи. Добруджа също се лиши от услугите на няколко играчи.

Чорбаджийски подписа с Херманщат

„През времето, прекарано под Околчица, и двамата показаха професионализъм, отдаденост и борбеност в името на „зелената“ идея. Божидар и Никола бяха важна част от състава ни и допринесоха със своите усилия за представянето на отбора в Първа лига... Клубът изразява своята искрена благодарност за тяхната работа и за моментите, в които защитаваха емблемата на Ботев с достойнство. Пожелаваме на Никола и Божидар здраве, късмет и много успехи в следващите стъпки от техните кариери!“, написахо от Ботев Враца на своя профил в социалните мрежи.

Новият тим на Чорбаджийски Херманщат се намира в долната половина на таблицата, като целта до края на кампанията пред "червено-черните" ще е да се спасят. В същото време Добруджа се раздели по взаимно съгласие с трима футболисти - Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов. „Благодарим им за усилията и отдадеността през времето в клуба и им пожелаваме успех във всички бъдещи начинания“, написаха от Добруджа в своя профил в социалните мрежи.

