ЦСКА готви нова трансферна бомба! Изпреварва Левски за диамант в Първа лига

Ръководството на ЦСКА готви нов много силен трансфер! След привличането на Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг "армейците" са се насочили към полузащитника на Славия Исак Соле. Информацията съобщават колегите от Sportal.bg, които са интервюирали президента на "белите" Венцеслав Стефанов. Националът на Централноафриканска република е един от класните чужденци в Първа лига. Доскоро той се подвизаваше в Гьозтепе под ръководството на Станимир Стоилов, но влезе в лазарета заради тежка контузия.

ЦСКА работи по трансфера на Соле

"Ако Соле се разбере, може да отиде в ЦСКА. От него си зависи. Така че ЦСКА може да изпревари Левски и да го вземе. В интерес на истината, никой от Левски не е звънял или дал индикация, че го иска. Всичко са медийни публикации и хипотези, но от "Герена" нямаме нищо - нито официално, нито неофициално. Кой ще замени Соле в Славия? Не ни мислете, имаме достатъчно кадърни момчета. Нашият клуб е доказал, че умее да работи със своите деца. А и имаме отличен професионалист начело на отбора. Не се радвайте, добре сме", каза Венци Стефанов пред Sportal.bg.

ОЩЕ: Първият ВАР в България: Божията ръка на Саката и побеснелият Вуцов (ВИДЕО)

От думите на бизнесмена става ясно, че Славия и ЦСКА по-скоро са се разбрали. Сега трябва "армейците" да договорят личните условия на халфа. По медийна информация Левски също следи Соле. Наскоро самият Стефанов разкри, че "белите" са преподписали с полузащитника (подробности четете в линка).