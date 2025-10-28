Босът на ЦСКА 1948 след победата над Лудогорец: Футболно пребиване, играта беше за Шампионска лига – полуфинал!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов е на седмото небе след успеха на неговия тим над 14-кратния шампион на България Лудогорец. Както е известно, отборът от Бистрица шокира „орлите“ и ги победи с 5:4. „Червените“ можеха да запишат и по-убедителен успех, тъй като водеха с 5:1 до 82-ата минута, но след това допуснаха спад в играта си и позволиха на разградчани да върнат три попадения.

Цветомир Найденов е в еуфория от успеха

Представянето на ЦСКА 1948 се понрави на Цветомир Найденов, който използва социалните мрежи, за да похвали футболистите на Иван Стоянов за победата. Той сподели, че е изгледал мача с Лудогорец наново като играта на „червените“ е била за Шампионска лига, и то на етап полуфинал. По думите му феновете са видели „футболно пребиване“. Бизнесменът допълни, че победа с 5:4 е по-добра от 1:0. Постът на Цветомир Найденов пък завърши с неговото прословуто: „Браво, Майстори“.

„Изгледах мача с Лудогорец наново. Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал. 5:1 - футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите решиха да се правят на Бразилия. Ама 5:4 си е по-добре от 1:0. Браво, Майстори“, написа Цветомир Найденов.

