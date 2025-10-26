Шефът на ЦСКА 1948 анализира Първа лига: От „Системата Клатенберг“ до „Евала, Майсторе“!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитен анализ на родната Първа лига. Той използва профила си в социалните мрежи, за да сподели своето мнение за няколко двубоя от изминалия 13-ти кръг на българското първенство. В типичния си стил бизнесменът обясни, че у нас шампионатът се простира от „Системата Клатенберг“ до „Евала, Майсторе“. Той също така не пропусна да захапе съдията Георги Кабаков, който бе наказан от БФС.

Цветомир Найденов анализира мачовете между Монтана и Арда Кърджали, Спартак Варна и Ботев Пловдив, Локомотив София и Локомотив Пловдив, Ботев Враца и Септември, Славия и Черно море, както и Левски и Добруджа. В понеделник, 27 октомври неговият ЦСКА 1948 е домакин на Лудогорец в дербито на 13-ия кръг.

Анализът на Цветомир Найденов

Блиц анализ на мачовете до неделя : В Монтана : нормален Х , двата отбора използват системата клатенберг и преходи,... Posted by Tzvetomir Naydenov on Sunday, October 26, 2025

„Блиц анализ на мачовете до неделя :

В Монтана : нормален Х , двата отбора използват системата клатенберг и преходи, така че няма кво да се обърка. Х от Земята до небето! След мача Рори Делап изпрати покана за приятелство по фейса на Соломон Джеймс с думите : Диър Мони, измета̀х 5000 такива тъча по английските терени, но такъв гол даже не съм и сънувал, че може да стане. Браво, Майсторе!

Във Варна : там Берна си би сам Ботев, с лекота … че даже и още един гол им заби, но го отмениха. Евала , Майсторе!

Локомотивното дерби : Х от София до края на Слънчевата система … системата клатенберг плюс преходи и от двата отбора, няма кво да се обърка.

Във Враца : тук вече гениалността на Бат Стамен достигна връхната си точка. Да загубиш мач с човек повече в последните 10 минути на мача, тва вече е наистина гениално. Свака ти част, Майсторе!

В Овча купел : Нули. Любимото ми. Славия тръгва нагоре, ЧМ няма класата от миналите сезони.

На Герена : Богдан Костов с три грешки за гол от три гола получени от Добруджа…. Тва и Хари Магуайър в най-добрите си периоди не го е правил. Евала, Майсторе!

Георги Кабаков - Нотариуса е във фризера с ваксините на - 70 градуса и съдийството си е вълшебно. Да видим нататък …“, написа Цветомир Найденов.

ОЩЕ: Босът на ЦСКА 1948 с нова иронична атака по "провинциалистите" от ЦСКА