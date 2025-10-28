Представяте ли си ЦСКА 1948 да детронира Лудогорец и да стане шампион? Фейсбук ще падне, Бистрица ще се тресе!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Краят на месец май 2025 година. Бистрица. Всенародни чествания са обзели селото, изпълнено с доста прилични имения на някои от разпознаваемите лица на българския хайлайф. Причината - любимият на десетки стотици хиляди фенове ЦСКА 1948 е детронирал хегемона Лудогорец и е станал шампион на България. Финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов е написал толкова публикации във Фейсбук, че социалната мрежа се е сринала!

Подемът на ЦСКА 1948

Не, това не е откъс от фантастична приказка, а напълно реално и обосновано предложение. ЦСКА 1948 надви Лудогорец с 5:4 в мач за историята на efbet Лига. Еуфорията бе обзела присъстващите на стадиона, които създадоха уникална атмосфера. Тимът на Иван Стоянов събра 29 точки на втората позиция и се доближи на 3 от лидера Левски.

Нещо повече, "червените" се намират в серия от 6 мача без загуба и показват много добро лице в изминалите срещи. В редиците на състава има няколко класни футболисти, които са същински перли в селекцията. Таранът Диало блести с 8 попадения от началото на сезона и трудно може да бъде задържан дълго време в България. Браян Собреро остави всички в захлас с блестящия си гол зад центъра, а в този мач домакините можеха да си позволят дори крило от нивото на Георги Русев да не влезе в игра.

Разбира се, финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов не закъсня с публикациите във Фейсбук. Изпълнението на Собреро бе качено почти мигновено от бизнесмена с обичайния емоционален текст. "Цяла седмица фенове на Левски ми писаха по стената , че ще лягаме на Лудогорец … и аз какво им отговарях нонстоп , я някой да припомни?!", гласеше пък последният пост за вечерта на видимо доволния бизнесмен, под който коментарите са истинско богатство.

Червена лампа за Лудогорец

Толкова за работещия грамотно клуб от Бистрица. Нека обърнем внимание и на другата страна от монетата. Лудогорец се намира в серия от 5 двубоя без успех! В мача с ЦСКА 1948 без Ивайло Чочев положението може би щеше да изглежда още по-плачевно. "Орлите" никак не загатват за потенциал, с който могат да преодолея кризата. А на "Хювефарма Арена" със сигурност има много класни играчи. Къде обаче забуксува машината?

Подобни анализи няма как да минат без една стара мантра. Липсата на конкуренция е вредна за Лудогорец. Нещо, което виждаме всяка година, а влиянието му се засилва всеки изминал сезон. В допълнение, по мое скромно и никак непретендиращо за изчерпателност мнение, Руи Мота е посредствен избор за клуб като Лудогорец.

Припомняме, че това е едва третият отбор в кариерата на старши треньор на португалеца, чийто най-голям успех е дубъл с арменския Ноа. Оттам нататък изводите за представянето на разградчани под негово ръководство оставяме на вас. Вероятно дните му са преброени, но при всички обстоятелства за "зелените" предстоят тежки времена. Въпреки това, Лудогорец има капацитетът да навакса изоставането от 9 точки (с мач по-малко) и да се включи в борбата за титлата.

И нека завършим с кратко обръщение:

Левски, ако не сега, няма кога.

Автор: Джем Юмеров

