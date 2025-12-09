Войната в Украйна:

Ботев Враца и Монтана поделиха точките в нервно дерби с червен картон, греда и отменен гол

09 декември 2025, 20:34 часа 367 прочитания 0 коментара
Ботев Враца и Монтана поделиха точките в нервно дерби с червен картон, греда и отменен гол

Ботев Враца и Монтана във втори пореден мач помежду си не просто не се победиха, но и не си вкараха попадение. Срещата във вторник вечер беше част от 19-ия кръг в Първа лига. Тя предложи доста зрелище за запалянковците, след като се стигна до червен картон и отменен гол в северняшкото дерби.

Ботев удари греда, а Монтана остана с човек по-малко 

Въпреки игровото превъзходство - Ботев не успя да спечели домакинството си на Монтана и мачът завърши 0:0. Гостите...

Posted by Botev Vratsa on Tuesday, December 9, 2025

В 36-ата минута гредата спря Ботев Враца. Радослав Цонев центрира прецизно от корнер и Мартин Петков нацели рамката на вратата. В 70-тата минута Монтана остана с десет души, след като Важебах Сакор получи втори жълт картон. Поради тази причина той ще пропусне гостуването на Добруджа за Купата през следващите дни. 

В следващите 10 минути се стигна и до засада при попадение на Мартин Смоленски. По този начин Ботев Враца се изкачи до деветото място с 25 пункта, а Монтана е 14-ти с 10 точки по-малко.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Гол в 30-ата секунда шокира Лудогорец, но познатият спасител предотврати голям гаф

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Монтана Ботев Враца Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес