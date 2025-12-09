Ботев Враца и Монтана поделиха точките в нервно дерби с червен картон, греда и отменен гол

Ботев Враца и Монтана във втори пореден мач помежду си не просто не се победиха, но и не си вкараха попадение. Срещата във вторник вечер беше част от 19-ия кръг в Първа лига. Тя предложи доста зрелище за запалянковците, след като се стигна до червен картон и отменен гол в северняшкото дерби.

Ботев удари греда, а Монтана остана с човек по-малко

Въпреки игровото превъзходство - Ботев не успя да спечели домакинството си на Монтана и мачът завърши 0:0. Гостите... Posted by Botev Vratsa on Tuesday, December 9, 2025

В 36-ата минута гредата спря Ботев Враца. Радослав Цонев центрира прецизно от корнер и Мартин Петков нацели рамката на вратата. В 70-тата минута Монтана остана с десет души, след като Важебах Сакор получи втори жълт картон. Поради тази причина той ще пропусне гостуването на Добруджа за Купата през следващите дни.

В следващите 10 минути се стигна и до засада при попадение на Мартин Смоленски. По този начин Ботев Враца се изкачи до деветото място с 25 пункта, а Монтана е 14-ти с 10 точки по-малко.

