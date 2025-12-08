Гол в 30-ата секунда шокира Лудогорец, но познатият спасител предотврати голям гаф

Лудогорец и Славия завършиха 1:1 в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. На "Хювефарма Арена" столичани шокираха домакините с попадение на Исак Соле в 30-ата секунда. ВАР дълго преразглежда атаката за засада, но се оказа, че такава няма. В 64-тата минута познатият герой за "зелените" Ивайло Чочев възстанови паритета. Така отборът на Пер-Матиас Хьогмо събра 34 точки на третата позиция - на 3 от ЦСКА 1948 и 10 от лидера Левски.

Славия не се даде на Лудогорец

Гостите шокираха родния хегемон още в 30-ата минута. Бърз преход в атака позволи на Балов да пробие по фланга и да пусне за Соле, който с едно докосване матира Бонман. ВАР дълго проверява за засада, каквато нямаше - 0:1. "Орлите" се втурнаха в атака. В 17-ата минута изстрел Видал премина на сантиметри от целта. В 27-ата минута Нтумба показва рефлекс, за да се справи със силен шут на Станич.

‼️👇⚽️ ЛУДОГОРЕЦ - СЛАВИЯ 0:1 / ПОЛУВРЕМЕ 0:1 Исак Соле 1' #БЕЛИТЕОТСОФИЯ #СЛАВИЯСОФИЯ #ПФКСЛАВИЯ1913 #ЗАЕДНОМОЖЕМ #ЗАЕДНОЗАСЛАВИЯ Posted by Slavia Sofia on Monday, December 8, 2025

Последва период, в който претенции за 2 дузпи на Лудогорец не бяха уважени. До почивката Дуарте изтърва добра възможност за разградчани, а Гермуш излезе очи в очи с Бонман, но не съумя да го преодолее. В началото на втората част Чочев стреля в противниковия страж, а Нахимас не намери вратата. В 54-тата минута и Станич направи голям пропуск.

При един от малкото шансове за Славия Иван Минчев разочарова с неточно изпълнение. В 64-тата минута "зелените" все пак изравниха. Познатият спасител Чочев засече с глава центриране на Станич за 1:1. Голът само мотивира допълнително момчетата на Хьогмо. Дуа уцели греда, а по-късно негов изстрел бе отразен от Нтумба. В заключителния четвърт час Текпетей и Калоч тестваха късмета си - без успех. Дуа пък изтърва още веднъж с глава от близка дистанция в 85-ата минута. 180 секунди по-късно опасен изстрел на Балов премина в аут.

