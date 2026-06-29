ЦСКА 1948 вгорчи дебюта на бивш треньор на ЦСКА начело на родния му клуб

Сребърният медалист в Първа лига от миналия сезон ЦСКА 1948 победи сръбския гранд Партизан с класическото 3:0 в контрола. Проверката бе част от подготвителния лагер на българския тим, който се провежда в Словения. Двубоят бе неофициален дебют за треньора на „гробарите“ Саша Илич. Както е известно, сърбинът е легенда на „черно-белите“ като има над 870 мача за белградския отбор във всички турнири. През сезон 2022/23 той бе начело на родния ЦСКА и бе на крачка от спечелването на титлата в българския елит.

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Следващият съперник на ЦСКА 1948 е Марибор

Георги Русев и Жул Майер направиха пропуски за българския участник в Лигата на конференциите, преди Русев да бъде фаулиран в наказателното поле, а голмайсторът от миналия сезон Мамаду Диало да превърне в гол отсъдената дузпа - 1:0.

В 56-ата минута Мейер пусна пас към национала Георги Русев, който с диагонален удар направи 2:0. В самия край на срещата резервата на "червените" Атанас Илиев оформи класиката - 3:0 с удар с глава.

В сряда тимът на Александър Александров ще играе проверка срещу словенския Марибор. ЦСКА 1948 открива новия сезон на първенството на Първа лига с гостуване на Спартак Варна на 17 юли, а малко по-късно тимът започва участието си във втория кръг на Лигата на конференциите срещу словашкия Спартак Търнава.

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