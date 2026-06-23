Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, е в разгара си. От началото на надпреварата феновете имаха възможност да се насладят на множество качествени мачове, голови фиести и спорни положения, които се дискутираха дни наред. Идилия! В това издание на рубриката „ВАР-ът на Actualno“ обаче няма да говорим за Мондиал 2026. Причината е проста – новини, анализи, коментари и подкасти, свързани с турнира, ни заливат отвсякъде.

Световното обаче измести вниманието на феновете от едно много, много по-интересно първенство – българската Първа лига. Разбирам, че мнението ми може да ви се стори смехотворно, но преди да започнете да ме плюете и ругаете, нека да обясня защо мисля така. А ако дочетете този текст докрай, може пък и да споделите моята позиция.

В Първа лига никога не е скучно

В българската Първа лига никога не е скучно. След 14 години хегемония на Лудогорец и ходене по мъките за грандовете Левски и ЦСКА най-накрая доминацията на „орлите“ приключи. През изминалия сезон „сините“ свалиха разградчани от върха в първенството и завоюваха първата си титла от 2009-та насам. Така столичани се класираха за Шампионска лига.

ЦСКА пък успя да вдигне Купата на България, въпреки че стартира кампанията по ужасяващ начин и след първите десетина кръга бе в зоната на изпадащите и така си осигури място в Лига Европа. Междувременно Лудогорец и ЦСКА 1948 заслужиха участие в третия по сила турнир на Стария континент – Лигата на конференциите.

Така завърши миналият сезон за водещите тимове, които преди около десетина дни стартираха подготовките си за предстоящата кампания. Феновете тръпнеха в очакване на нови футболисти и здрави контроли, които да гарантират, че отборите ни няма да се приберат от Европа с наведени глави след само няколко мача.

Да, ама не! По стара българска традиция нашите тимове за пореден път изненадаха феновете. И то не с добри новини, а с онези другите – лошите новини, от които на привържениците им се изправят косите и не могат да спят по няколко дни.

Божков хвърли Левски в тъч – поиска си (засега) 5 милиона евро

Стартираме с шампиона Левски. В края на април тогавашният мажоритарен акционер Наско Сираков обяви, че клубът ще има нов собственик. Това е бизнесменът Атанас Бостанджиев, чиито компании работят с инвестиции за милиарди евро. Новият собственик веднага зарадва феновете на „сините“ с новината, че тимът ще има нов стадион. Освен това обеща и селекция, с която столичани да доминират дълги години у нас.

Малко след това Левски подпечата титлата си. Феновете бяха в екстаз! Ръководството успя да привлече трима нови играчи още преди старта на подготовката, а това още повече повиши градуса на емоциите. До преди няколко дни. Часове преди първата проверка на тима срещу Академик Свищов стана ясно, че бившият собственик на клуба Васил Божков си търси 5 милиона евро от „сините“.

Това дойде като гръм от ясно небе както за шефовете, така и за привържениците. От Левски обявиха, че няма да платят, докато институциите не извършат щателна проверка, която да удостовери, че евентуалното плащане няма да нанесе щети на клуба, тъй като Божков е санкциониран по „Магнитски“. Той пък заплаши с изваждане на отбора от Европа. Каква поредна футболна драма! Какво следва оттук-нататък за Левски – предстои да видим, но със сигурност ни очакват доста интересни седмици.

Проблемите на ЦСКА са свързани с „Армията“ и селекцията

Ситуацията при ЦСКА не е много по-различна. „Армейците“ взеха Купата на България след кошмарен сезон и се готвят за участието си в Лига Европа. Освен това реконструкцията на стадион „Българска армия“ е към своя край и много скоро тимът ще се завърне в своя дом в центъра на София. Наглед страхотна обстановка! Да де, ама малко преди началото на подготовката на отбора ЦСКА и неговият собственик Валтер Папазки бяха въвлечени в драма, свързана именно с „Армията“.

Новият министър на спорта Енчо Керязов обяви пред медиите, че Папазки е надхвърлил повече от три пъти очакваната инвестиция в стадиона. Заговори се, че едва ли не бизнесменът ще поиска по-голям дял от съвместното дружество с държавата, което държи собствеността на земята в Борисовата градина, и по този начин ще лиши софиянци от голяма част от парка. Наложи се ръководството на ЦСКА да провежда срещи и да уверява институциите, че босът на клуба няма намерение да прави такова нещо и че делът в дружеството остава 50:50.

Наред с тези проблеми се появяват и десетки „загрижени“ граждани, които всячески се опитват да очернят ЦСКА, че клубът иска да завземе Борисовата градина. Снимат клипове на асфалтиране на алеи, качват гневни постове в социалните мрежи и всякакви такива прийоми. На всичкото отгоре и селекцията в тима малко закъсня, а това допълнително изнерви феновете, които, вместо да се готвят за новия сезон, се чудят какво става и дали всичко ще завърши благополучно.

Неяснотите около бъдещето на Хьогмо и братя Домусчиеви

Така се пренасяме при Лудогорец. „Орлите“ записаха исторически провал, след като за първи път от 14 години насам не успяха да спечелят нито един трофей. Това доведе до напрежение в клуба – най-вече около треньорския пост. В последните седмици, а и месеци, се говори, че Пер-Матиас Хьогмо е уволнен и повече няма да води разградчани. Наскоро се появиха информации, че норвежецът иска 1 милион евро компенсация, за да прекрати договора си.

Стигна се дотам, че един от директорите на Лудогорец – Георги Караманджуков – да обяснява, че Хьогмо все още е треньор на „орлите“, но се е прибрал в Норвегия, тъй като има здравословни проблеми. Впоследствие се разбра, че един от помощниците на опитния специалист ще води разградчани. Поне в началото на подготовката.

Не можем да подминем и слуховете, че Кирил и Георги Домусчиеви обмислят да се оттеглят от Лудогорец. На този етап спекулациите са в сферата на алабалистиката, но знаем, че където има дим има и огън. Дали братя Домусчиеви ще останат начело на най-успешния български клуб в последните 14 години, предстои да видим, но е ясно, че ще трябва да бъдат направени доста промени, за да може Лудогорец да си върне в челото.

В ЦСКА 1948 е най-спокойно, но това бързо може да се промени

В момента най-спокойна изглежда ситуацията в ЦСКА 1948. Тимът завърши втори в Първа лига и се готви за Европа. Там знаем кой дърпа конците – Цветомир Найденов. Бизнесменът е известен със своите постове във Фейсбук по всички наболели теми на българския футбол. Освен това той се прочу и с ниския си праг на търпение към треньорите на тима.

Засега няма изгледи да има трусове в ЦСКА 1948, но човек никога не знае какво точно ще реши Найденов в утрешния ден – треньорска смяна, закриване на дубъла или пък просто атака по някой от Съдийската комисия към БФС.

В останалите отбори в Първа лига също няма спокойствие

Трябва да обърнем внимание и на някои от останалите емблематични отбори в Първа лига. В Локомотив Пловдив ситуацията рядко е спокойна. Напоследък феновете са в открита война със собственика Христо Крушарски, а това никога не води до нищо добро. Същото е положението в Славия. Привържениците на „белите“ използват всеки удобен момент да атакуват Венцеслав Стефанов, който дори влезе в саморазправа с един от тях след мач.

В Ботев Пловдив продължават да се опитват да излязат от дупката, в която ги остави Антон Зингаревич. „Канарчетата“ преминаха през няколко забрани за картотекиране на нови играчи от ФИФА, както и през няколко разочарования с избягали футболисти. Берое пък е на ръба на фалита, а на всичко отгоре и изпадна във Втора лига. Ернан Банато обаче се е запънал и не иска да напуска клуба.

При Черно море, който в последните няколко години се славеше като доста стабилен във всяко едно отношение, пък продължава неяснотата около бъдещето на Илиан Илиев. Другият варненски клуб – Спартак, все още има сериозни финансови проблеми и дори се наложи общината да даде над 500 000 лева, за да може тимът да продължи да съществува.

На Световното всичко е спокойно, а у нас е точно обратното

Та така, скъпи приятели! Това е ситуацията в българските отбори в момента. Всеки има своите проблеми, всеки има своите страхове. А сезонът още не е започнал. Да не говорим, че и не знаем кога точно ще започне, тъй като от БФС още не са публикували подробна програма с дни и часове на мачовете. Ясно е единствено, че първенството ще стартира през уикенда около 18 юли.

За сметка на това на Световното всичко е спокойно. Тук-таме има някое малко скандалче със спестен червен картон или недадена дузпа, но дотам. Надявам се сега разбирате защо Първа лига е много по-интересна. Просто там не минава и ден без интрига! Докато в мача между Германия и Кюрасао интригата бе едва няколко минути!

Автор: Бойко Димитров

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