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ЦСКА 1948 взима "майстор" шампион в борбата за Европа

26 юни 2026, 14:28 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Lap.bg
ЦСКА 1948 взима "майстор" шампион в борбата за Европа

ЦСКА 1948 завърши на второ място в Първа лига през изминалия сезон, което осигури на отбора място в европейските клубни турнири. "Червените" ще играят в предварителните квалификационни кръгове за Лигата на конференциите, като вече са активни на трансферния пазар, за да подобрят селекцията си и да са конкуернтноспособни в Европа. Най-новото попълнение идва от шампиона на Тунис Клуб Африкан - полузащитникът Моатаз Земземи.

ЦСКА 1948 ще привлече Моатаз Земземи

Според информация на колегите от "Dsport", ЦСКА 1948 е близо до привличането на поредното си ново попълнение. Става въпрос за тунизийския полузащитник Моатаз Земземи, който стана шампион на страната си с Клуб Африкан. Финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов загатна за трансфера още преди дни, като в публикация в социалните мрежи написа "Селекцията е отворен процес... казват футболните хора. Да се насочим към един от любимите ми пазари: Тунис". През лятото от ЦСКА си тръгват Йоан Манен и бразилецът Луан, които са халфове и "червените" със сигурност ще имат нужда от нови попълнения в полузащитата.

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ЦСКА 1948 вече има 3 нови попълнения

ЦСКА 1948 ще играе в предварителните квалификационни кръгове на Лигата на конференциите и съставът ще трябва да се разшири. "Червените" вече привлякоха Ектор Куеяр, Жулс Мейер и Костадин Илиев, като по всяка вероятност скоро ще обявят и трансфера на Земземи. Очакванията са лятната селекция на тима от Бистрица да не приключи до тук.

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Летен трансферен прозорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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