Войната в Украйна:

Георги Дерменджиев: Мачовете между Левски и Лудогорец ще решат титлата, ЦСКА ще влезе в битката за първите места

27 януари 2026, 12:07 часа 287 прочитания 0 коментара

Бившият треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев коментира битката за титлата в Първа лига между разградчани и Левски. Четирикратният шампион на България с „орлите“ говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че разликата от 7 точки между двата тима не е голяма, но е добра преднина за столичния гранд. Той също така допълни, че очаква ЦСКА да се намеси в битката за първите места в крайното класиране.

Георги Дерменджиев, който в кариерата си води и Левски, обясни, че зимната подготовка ще изиграе водеща роля при определянето на новия шампион на България. По думите му в момента Лудогорец се намира в доста добро функционално състояние, а това ще бъде от голяма полза на треньора Пер-Матиас Хьогмо.

ОЩЕ: “Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО) 

„Подготовката през зимата ще изиграе роля“

„Предстоят трудни мачове за Лудогорец. Но разградчани са показали, че са евробойци и такива двубои няма да ги притеснят. В началото на годината ще има три срещи с Левски за Суперкупата, купата и първенството. В тях ще видим какви са приоритетите на двата отбора. Сега не знаем и „сините“ в каква игрова форма са. Очаквам много интересни двубои и нека по-добрият да победи“.

Георги Дерменджиев

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Както не е голяма разликата, така си е добра преднина за „сините“. Мисля, че точно двубоите между Лудогорец и Левски ще решат битката за титлата. Да, мачовете срещу другите отбори в първенството също ще са от голямо значение и ще са трудни, но срещите помежду им ще наклонят везните в едната посока. Смятам и че подготовката през зимата ще изиграе роля. За момента видяхме, че Лудогорец се намира в добро функционално състояние“.

„Вижда се, че е доста спокоен треньор. Успя да заздрави представянето на тима и бяха забравени колебливите игри в началото на сезона. Хьогмо вдъхва увереност на отбора и играчите. Има достатъчно опит и това се забелязва в играта на тима по време на мачовете“.

„Колкото и шаблонно да звучи, много добре за българския футбол е, че се получи конкуренция между три-четири отбора за титлата. ЦСКА направи качествена селекция и ще влезе в битката за първите места. ЦСКА 1948 също се подсили с играчи и очаквам да се подобрят. Левски се готви на пълни обороти. Хубавото при „сините“ е, че зимуваха на първото място и това дава импулс на футболистите да се раздават на максимум. Всеки иска да бъде във форма и когато започнат официалните мачове, да бъдат готови на сто процента“, каза 71-годишният специалист.

ОЩЕ: "Кирил Домусчиев каза на Гонзо: Ако Лудогорец не е първи, ти си аут!"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Лудогорец Георги Дерменджиев Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес