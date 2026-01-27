Георги Дерменджиев: Мачовете между Левски и Лудогорец ще решат титлата, ЦСКА ще влезе в битката за първите места

Бившият треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев коментира битката за титлата в Първа лига между разградчани и Левски. Четирикратният шампион на България с „орлите“ говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че разликата от 7 точки между двата тима не е голяма, но е добра преднина за столичния гранд. Той също така допълни, че очаква ЦСКА да се намеси в битката за първите места в крайното класиране.

Георги Дерменджиев, който в кариерата си води и Левски, обясни, че зимната подготовка ще изиграе водеща роля при определянето на новия шампион на България. По думите му в момента Лудогорец се намира в доста добро функционално състояние, а това ще бъде от голяма полза на треньора Пер-Матиас Хьогмо.

„Подготовката през зимата ще изиграе роля“

„Предстоят трудни мачове за Лудогорец. Но разградчани са показали, че са евробойци и такива двубои няма да ги притеснят. В началото на годината ще има три срещи с Левски за Суперкупата, купата и първенството. В тях ще видим какви са приоритетите на двата отбора. Сега не знаем и „сините“ в каква игрова форма са. Очаквам много интересни двубои и нека по-добрият да победи“.

„Както не е голяма разликата, така си е добра преднина за „сините“. Мисля, че точно двубоите между Лудогорец и Левски ще решат битката за титлата. Да, мачовете срещу другите отбори в първенството също ще са от голямо значение и ще са трудни, но срещите помежду им ще наклонят везните в едната посока. Смятам и че подготовката през зимата ще изиграе роля. За момента видяхме, че Лудогорец се намира в добро функционално състояние“.

„Вижда се, че е доста спокоен треньор. Успя да заздрави представянето на тима и бяха забравени колебливите игри в началото на сезона. Хьогмо вдъхва увереност на отбора и играчите. Има достатъчно опит и това се забелязва в играта на тима по време на мачовете“.

„Колкото и шаблонно да звучи, много добре за българския футбол е, че се получи конкуренция между три-четири отбора за титлата. ЦСКА направи качествена селекция и ще влезе в битката за първите места. ЦСКА 1948 също се подсили с играчи и очаквам да се подобрят. Левски се готви на пълни обороти. Хубавото при „сините“ е, че зимуваха на първото място и това дава импулс на футболистите да се раздават на максимум. Всеки иска да бъде във форма и когато започнат официалните мачове, да бъдат готови на сто процента“, каза 71-годишният специалист.

