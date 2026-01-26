"Кирил Домусчиев каза на Гонзо: Ако Лудогорец не е първи, ти си аут!"

Теориите, че бъдещето на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, зависи от това кой отбор ще стане шампион, продължават. Наскоро специалистът по спортно право и един от най-големите критици на настоящото ръководство на централата Георги Градев разбуни футболните духове с интересен коментар. По време на участието си в предаването "ЕвроДикоф" с водещ Сашо Диков, Градев заяви, че Гонзо си заминава от президентския пост, ако Левски не стане шампион.

"Говори се, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава. Така че предстои да видим какво ще направи Кирил Домусчиев по въпроса. Така се говори. Ние не можем да знаем с теб, не сме били в стаята", каза Градев пред Сашо Диков, коментирайки битката за титлата в Първа лига, където понастоящем Левски е лидер, но действащият шампион Лудогорец, който спечели последните 14 титли, набира скорост и вече е по петите на "сините".

Сега обаче той лансира различна версия относно бъдещето на Георги Иванов. Градев даде интервю пред Данчо Георгиев и "Господари на ефира", в което коментира редица актуални теми и не пропусна да засегне любимата си - за БФС и Гонзо. Той даде своето мнение относно изказването на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев и неговите лични отношения с президента на родната централа.

Припомняме, че преди дни босът на "орлите" привлече вниманието с присъствието си, което през последните няколко години липсваше на футболната карта. Домусчиев посети зимната подготовка на Лудогорец в Турция, където направи и изказване пред български медии. Той бе помолен да даде оценка на работата на "новото ръководство" на БФС, но избегна отговор. Вместо това заяви, че би коментирал въпроса след края на сезона, защото "иска да види какви решения ще се вземат". Тези думи не останаха незабелязани от Градев, който ги разтълкува по интересен начин:

"Ти чу ли между редовете какво каза Домусчиев на Гонзо? Ако ние не сме първи, ти си аут", заяви Градев в ефира на "Господари на ефира". След това той коментира въпроса дали Иванов и Домусчиев имат конфликт. По негови думи двамата са имал сериозни разногласия, но са успяли да ги изгладят: "Да, имаха и успяха да го поизчистят, но беше много голям."

