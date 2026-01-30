Голям проблем за Левски: Сангаре виси за финала за Суперкупата срещу Лудогорец

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е изправен на нокти само няколко дни преди финала за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Причината е, че централният нападател на „сините“ Мустафа Сангаре е под сериозна въпросителна за предстоящия двубой. Както е известно, срещата ще се проведе на 3 февруари, вторник от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Мустафа Сангаре пропусна последните две контроли на Левски

Мустафа Сангаре се оплака от болки още преди контролата с Тренчин, която се игра по време на зимния подготвителен лагер в Турция. Поради тази причина Хулио Веласкес реши да му даде почивка и да не го използва в срещата. След завръщането на Левски у нас се очакваше централният нападател да е напълно готов за игра, но той пропусна и последната проверка на „сините“ срещу Вихрен Сандански.

Лекарският щаб на „сините“ прави всичко по силите си, за да го вдигне за двубоя

На този етап Мустафа Сангаре е под въпрос за предстоящия мач с Лудогорец. Колегите от „Мач Телеграф“ съобщиха, че лекарският щаб на Левски прави всичко по силите си, за да вдигне на крака национала на Мали за двубоя, но все още няма яснота дали той ще е на разположение на Хулио Веласкес. Ако Сангаре пропусне финала за Суперкупата, то нападението на столичани в срещата ще бъде водено от Евертон Бала.

