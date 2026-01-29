От Левски са отхвърлили солидна оферта за звездата си в атака

Ръководството на Левски е отхвърлило оферта от 2,5 милиона евро за своя таран Мустафа Сангаре. Предложението е пристигнало от египетския гранд Ал Ахли. Информацията е на колегите от "Мач Телеграф", според които централният нападател ще остане на "Герена" поне до края на сезона. Това е втора поредна силна оферта, която от столичани отхвърлят за един от водещите си футболисти.

Левски отхвърил 2,5 милионаевро за Сангаре

В края на миналата година имаше такава от марокански отбор. Първоначално Сангаре бе готов да я приеме, но впоследствие бе разубеден от шефовете, както и от своите мениджъри. Малиецът призна, че желанието да стане шампион с Левски е надделяло.

Сега ситуацията не се е променила. Ал Ахли направи две оферти за Сангаре, като втората била доста по-добра от първата. Самият футболист обаче е заявил пред ръководството, че предпочита да остане в Левски поне до лятото. Това е било потвърдено и в личен разговор със собственика Наско Сираков. Треньорът Хулио Веласкес също много държи на оставането на Сангаре.

В същото време Сангаре пропусна втори пореден мач на Левски от подготовката на тима. Той изгледа проверката с Вихрен от трибуните на сектор "В". Таранът изпитва леки физически проблеми и това е причината да бъде извън състава за вчерашния мач.

ОЩЕ: Хулио Веласкес: Трудно е! Бюджетът на Лудогорец е 6-7 пъти по-голям от нашия