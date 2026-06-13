Хулио Веласкес: Левски върви с малки крачки напред, собствениците правят всичко по силите им, за да израства клубът!

Българският футболен клуб Левски ще продължи да израства, ако ръководство, треньори, футболисти и фенове продължават да бъдат един цял колектив, заяви треньорът на „сините“ Хулио Веласкес. През пролетта Левски спечели 27-ата си титла и само след броени дни предстои първата награда за това - жребият за Шампионската лига.

Веласкес говори по всички наболели теми в Левски

„За мен е много важно да се чувствам щастлив ежедневно, така се отнасям и към личния си живот. Също така и да виждам най-близките ми хора всеки ден. По този начин се чувствам от първия ден, в който съм тук. За мен футболният аспект е много, много важен. Това е моята страст, а и за мен е важно да виждам резултат, да се чувствам реализиран. Озовах се в отбор, където получавам уважение от хората още от пристигането ми. Привържениците са фундаменталното нещо за този клуб, най-важното му наследство. Да се чувствам едновременно уважаван и обичан ме кара да се чувствам щастлив“, каза Веласкес, който прие награда от медиите за отбор на шампионския месец май. Левски бе предпочетен във вота пред националния отбор по художествена гимнастика.

„Левски върви с малки крачки напред. Убеден съм в последователността на процесите. Всичко на и извън терена върви ръка за ръка. Клубът е подреден добре структурно и показва израстване и на двете места. В следствие на всичко идват резултатите. Понякога не се получава по този начин, защото начинът на работа може да е правилен, но да липсват резултатите. В случая виждаме взаимовръзка от начина на работа и постигнатото. Трябва да останем концентрирани върху предстоящото. Чисто структурно клубът може да израства още и аз съм убеден в това, защото го виждам всеки ден. Ръководството и собствениците правят всичко по силите им, за да израства клубът във всички аспекти. Знаете, че има и трудни моменти, но ако работим заедно и в екип, нещата ще се получават“, добави той.

Левски започна лятната си подготовка преди три дни и потегли за вече традиционния си лагер в Правец. Там съперници на „сините“ ще бъдат Академик Свищов (19 юни), Етър Велико Търново (23 юни) и Ботев Враца (27 юни). Следва представяне за новия сезон срещу Радник Сурдулица (30 юни) на „Георги Аспарухов“.

„Ясно е, че важни играчи все още липсват на колектива - тези, които са в заслужена почивка и тези, които предстои да дойдат при нас. Истината е, че от ден първи отборът показва невероятно отношение. Атмосферата и динамиката са много добри, много съм доволен към днешна дата“, заяви Веласкес. Въпреки че започна подготовка само преди три дни, Левски вече представи трима нови футболисти - Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев. Трансферният прозорец обаче е дълъг и „сините“ не са приключили с новите попълнения.

„Говорихме и преди два или три дни. Подготовката започна скоро. В нашия случай е малко по-различно, тъй като още на 7 юли имаме мач в евротурнирите. Намираме се в процес на развитие относно трансферите. Работим в екип с ръководството, разглеждаме възможностите и какво може да се случи. Трансферният прозорец е дълго време отворен и го имаме предвид. Трябва да намерим баланс на трансферите и времето, което имаме до началото на мачовете. Всички звена са в постоянна комуникация, базирана на уважение и екипна работа. Винаги търсим най-доброто за Левски“, каза още той.

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