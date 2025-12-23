Любо Пенев благодари за подкрепата, близките му организират турнир във Варна

На 21 декември в София се проведе благотворителен турнир по минифутбол в помощ на Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване в Германия. Близки до легендата съобщиха, че той приема подкрепата на футболната общност в България с много вълнение и благодарности. Семейството на Пенев обяви, че на 27 и 28 декември ще се проведе още един благотворителен турнир в помощ на легендата, този път във Варна.

На 27 и 28 декември ще се проведе благотворителен турнир в кв. Чайка, Яарна

Ето какво пише в публикацията в официалната страница на Любо Пенев във Фейсбук: „Скъпи приятели, на 27–28.12 в Trinity Park, кв. Чайка, Варна ще се проведе благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на Любослав Пенев. Каним всички, които обичат футбола и вярват в човечността и взаимната подкрепа, да се включат и да станат част от това обединяващо преживяване.

„Любо прие новината с огромно вълнение и благодарност“

От името на нашето семейство благодарим на инициаторите и организаторите за сърцето и енергията, с които стоят зад тази кауза. Турнирът в София на 21 декември е преминал с изключително голям интерес, много участници и невероятна, приятелска атмосфера. Всички са си тръгнали вдъхновени, а Любо прие новината с огромно вълнение и благодарност — именно тази подкрепа ни дава сили. Очакваме ви във Варна — с отбор, с приятели и с отворено сърце“. В публикацията е посочен и телефон за записвания и информация.

