Втори подобен инцидент за часове: Пътнически влак дерайлира близо до Лондон (ВИДЕО)

Пътнически влак дерайлира днес близо до Лондон, съобщи британската транспортна полиция, като това е вторият подобен случай за по-малко от денонощие, предаде Асошиейтед прес. Двама души бяха сериозно ранени, след като вчера пътнически влак излезе от релсите си.

Полицията заяви, че днешният инцидент е станал в района на железопътната гара Уикфорд в Есекс, на около 50 км източно от Лондон. След постъпилия сигнал за излезли от релсите задни вагони на пътнически влак, на място са били изпратени служители на реда, екипи на спешна медицинска помощ и на пожарната. Вагоните са били във „вертикално положение“, съобщиха от полицията. Засега не се съобщава за пострадали хора. Представители на британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National Rail) заявиха, че в момента се изясняват причините за инцидента и добавиха, че тази вечер се очакват големи затруднения в движението на някои влакове.

🇬🇧 A Greater Anglia Aventra #train has derailed near #Wickford in #Essex , crashing into an overhead wire support.



This marks the second UK passenger train derailment in less than 24 hours, following a major incident in Lewes, East Sussex, that injured 20 people.#london #uk… pic.twitter.com/o4ypdWgZZk — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 14, 2026

По-малко от 24 часа преди това влак, пътуващ от Лондон към Ийстбърн, дерайлира в околностите на град Луис в Южна Англия. Три вагона се преобърнаха, като двама души пострадаха сериозно, а 18 души се разминаха с леки наранявания. От британската транспортна полиция съобщиха, че всички пътници са били евакуирани в рамките на около три часа. Причините за този инцидент също така все още се разследват.