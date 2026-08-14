На изпроводяк: Най-новият в ЦСКА се прости с Локомотив Пловдив

Петото ново попълнение на ЦСКА от началото на летния трансферен прозорец Каталин Иту се прости с вече бившия си клуб Локомотив Пловдив. Той написа емоционално съобщение, с което благодари на всички в клуба за работата и подкрепата по време на престоя му на "Лаута". Той е вторият играч, който заменя "смърфовете" с "червените" това лято, но трансферът му беше напълно различен от този на първия Жоел Цварц. Нападателят си тръгна от Локомотив Пловдив, след като отношенията му с ръководството се влошиха.

Каталин Иту: "Преживяхме много заедно"

Ето какво написа Каталин Иту в социалните си мрежи: "Искам да започна с едно искрено благодаря на цялото семейство на Локомотив - моите съотборници, треньорския и медицински щаб, ръководството на клуба и всички, които бяха до мен. Благодаря ви за доверието, което ми гласувахте, за уважението, което ми показахте, и за цялата подкрепа, която получих през цялото време тук. Преживяхме много заедно. Борих се с цялото си сърце за този клуб и неговите цветове и това преживяване ми помогна да израсна не само като футболист, но и като личност.

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"Вие винаги ме тласкахте да давам повече"

Оставям тук по-добра версия на себе си, носейки със себе си много спомени, които винаги ще ценя. А към феновете на Локомотив, думите просто не са достатъчни, за да изразя какво означаваше вашата подкрепа за мен. Благодарение на вас никога не се чувствах сам. Вие винаги ме тласкахте да давам повече, да се боря по-усърдно и да ставам по-добър всеки ден. Надявам се, че чрез упоритата си работа и всеотдайност на терена успях да ви дам поне малка част от радостта, която вие ми дадохте. Пожелавам на всички ви много здраве, щастие и още много красиви моменти заедно с Локомотив. Изпращам ви голяма прегръдка и още веднъж ви благодаря за всичко!"

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