Прогноза за времето - 15 август 2026 г. (събота)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, където до полунощ все още на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България - до умерен от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25°-26° в североизточните райони до 32° в крайните югозападни, за София - около 27°.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

Облачно по морето

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ