Летище Бургас: Имаме капацитета и сме готови да посрещнем "Евровизия"

С капацитет до 21 самолетодвижения на час и до 50 000 пътници за 24 часа, Летище Бургас е готово да бъде въздушната врата към "Евровизия 2027". Това обявиха от бургаското летище, от където дадоха повече информация относно полетното разписание за 2027 г.

"Горди сме, че Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027" и че Летище Бургас подкрепя кандидатурата на града още от самото начало. В отговор на многобройните въпроси относно полетните разписания до и от Летище Бургас през 2027 г., бихме искали да внесем допълнителна яснота по темата. Летище Бургас вече предлага силна международна свързаност с директни полети до повече от 70 международни дестинации през 2026 г.", написаха от летището.

По думите им по отношение на полетната програма за 2027 г., авиокомпаниите в момента са в процес на планиране за следващия летен сезон и по тази причина разписанието за Лято 2027 все още не е финализирано или публикувано.

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"Новите маршрути, допълнителните честоти и индивидуалните полетни програми на авиокомпаниите ще бъдат обявявани поетапно от съответните авиопревозвачи, след като плановете им бъдат потвърдени. Всички важни развития по тази тема ще бъдат съобщавани чрез официалния уебсайт и Facebook страницата на Летище Бургас", споделиха летищните власти.

Значителен оперативен капацитет

Те подчертаха и значителният оперативен капацитет на Летище Бургас.

"Летището е проектирано да обслужва пиково натоварване и може да поеме до приблизително 50 000 пътници на ден. Именно за такъв тип натоварване летищната инфраструктура има необходимия капацитет, поради което международно събитие от подобен мащаб може да бъде посрещнато. Същевременно екипът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД води непрекъснати и активни разговори с широк кръг от авиокомпании и партньори с цел по-нататъшно развитие на маршрутната мрежа, привличане на допълнителни полети и увеличаване на честотите през 2027 г.", гласи още съобщенитео.

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От Летище Бургас са категорични, че разполагат с необходимата инфраструктура, оперативен капацитет и международна свързаност, за да посрещнат очаквания пътникопоток и да продължат да изпълняват ролята си на ключовата въздушна врата към българското Южно Черноморие.