Официално: Левски взе младежки национал под наем от италианския Пиза

Трансферите в Левски продължават! Клубът официално обяви своето ново попълнение - нападателят Адриан Райчев. Той е преотстъпен от италианския клуб Пиза, а договорът му влиза в сила на 1 юли и се очаква до продължи до лятото на следващата година.

Адриан Райчев е новото попълнение на Левски

Райчев е роден през 2006 година и е юноша на Левски. Започва в академията през 2015 година, записва общо 76 мача и се разписва 29 пъти докато играе при подрастващите формации. През есента на 2022 преминава в Пиза, а в началото на 2025 е преотстъпен на друг италиански клуб - Вис Песаро, където вкарва 3 гола в 17 срещи. В последствие е преотстъпен още два пъти.

Още: НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026, ЦСКА готви грандиозни два трансфера

Адриан Райчев е младежки национал на страната ни и е бил също част от селекциите на юношеските национални отбори до 16,17 и 19 години.

20-годишният нападетл се вписва чудесно в плановете на Левски и новия задължителен регламент в Лигата, който задължава всички отбори да започват мачовете си с поне един български състезател до 23 години. Дори отборите да платят глобата от 300 000 евро, за да не спазват общата квота за българи на терена, те са задължени да започнат с млад футболист, който да остане минимум първото полувреме. Вече се наблюдава как новата селекция на Левски акцентира именно върху подмладяването на състава.

"ПФК "Левски" приветства с добре дошъл отново на стадион "Георги Аспарухов" Адриан Райчев и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха "сините" в социалните мрежи.

Още: Хулио Веласкес проговори за интереса от Италия: тръгва ли си от Левски?