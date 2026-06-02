Окончателно: Любослав Пенев се завръща в българския футбол

Голямата легенда Любослав Пенев отново ще работи като старши треньор в елита на българския футбол! Ел Голеадор окончателно се е разбрал с Локомотив София и ще застане начело на "железничарите", съобщава Arenasport.bg. Според информацията, Пенев вече е подписал своя договор, като се очаква в най-скоро време да бъде официално представен като наставник на столичния тим.

Любослав Пенев се разбра с Локомотив София

Завръщането на Пенев е още по-специално, тъй като идва след много трудни няколко месеца в живота му. Той получи тежка диагноза и трябваше да води продължителна битка с онкологично заболяване в Германия, но успя да се възстанови и да се завърне в България. А сега желанието му е отново да бъде край тъчлинията.

Пенев вече има екип от хора, с които ще работи в Локомотив. Целта пред отбора е стабилизиране и изкачване в класирането, като Ел Голеадор ще наследи на поста Станислав Генчев. Временно треньорската позиция в Локо София се заемаше от Александър Георгиев. Иначе само след няколко дни в Бургас ще се състои "Мачът на надеждата", който е в подкрепа и на Любослав Пенев. А главният организатор Стилиян Петров не смята за правилно Пенев да се завръща към треньорската работа.