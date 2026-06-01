Стилиян Петров: Любо Пенев се чувства много добре, готов е да работи, но за мен това не е правилно!

Бившият капитан на националния отбор – Стилиян Петров, сподели какво точно се случва с Любослав Пенев. В последно време се появиха различни слухове по адрес на легендата, според които той е готов да се завърне на треньорския пост. Сега Стенли сподели "Дарик радио:, че Ел Голеадор няма право да присъства на "Мача на Надеждата", по всяка вероятност заради крехкото му състояние. Именно заради тази причина Петров не е съгласен Пенев да се завръща край страничната линия и двамата вече са го обсъждали. Именно това предизвикало малък скандал между двамата.

„Днес бях два часа и половина с Любо. Дори се скарахме малко. Много иска да присъства на мача. За съжаление, аз му казах, че не може да присъства. Любослав Пенев е все още на лечение. Достъпът му до хора в момента трябва да е ограничен. Трябва да го запазим, защото за него е важен животът. Всички ние, както и аз, щях да съм много радостен да бъде там, но му казах, че най-важното за него е животът. Той ще гледа мача по телевизията. Това, което правим, е за всички, които се борят с онкологични заболявания, с трудните моменти и той е един от тях. Щеше да е перфектно, ако беше на стадиона, но има много по-важни неща”, заяви Стилиян Петров.

„Любо Пенев никога няма да се промени. Сега в живота му има приоритети. В момента се чувства много добре. Готов е да работи. Аз му казах, че за мен това не е правилно, но го разбирам за какво става въпрос. Да не забравяме, че Любослав Пенев и неговото семейство се борят с нещо, което изисква финанси и това ще бъде за дълъг период от време. За да поддържаш едно такова лечение трябва да имаш финансите и не е евтино и го разбирам защо иска да работи и защо трябва да работи, но има много по-малки, важни неща и това е животът му“.

„Казал съм моето мнение, винаги съм бил откровен с него. Имам неговото разрешение да го кажа. Той поема голям риск, но той си знае рисковете, знае какво може да загуби, но знае, че и някой път рискът е ок. Да се надяваме, че в момента всичко върви така както трябва. Лечението ще продължи. Ще е дълго, но да се надяваме, че отново един ден ще видим Любо Пенев във футбола, дори не като треньор. Казах му, че има много позиции във футбола, които може да изпълнява. Доказал е какъв специалист е, какво може и с какво може да бъде полезен за българския футбол”, добави бившият капитан на националния отбор.

