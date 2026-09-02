Треньорът на Славия след загубата: "Честитя на футболистите ми, Левски е шампион"

Славия поведе в най-старото столично дерби, но загуби, след като допусна обрат от Левски. Срещата е от петия кръг на Първа лига, но беше отложена по молба на "сините", които имаха ангажименти в Европа. Емил Стоев откри резултата за "белите", но голове на Армстронх Око-Флекс и Хуан Переа донесоха трите точки на Левски. Старши треньорът на Славия Ратко Достанич даде интервю след края на мача, в което увери, че футболситите му са дали всичко от себе си на терена.

Ратко Достанич: "Моите футболисти дадоха всичко"

Ето какво каза Ратко Достанич: "Мисля, че моите футболисти дадоха всичко от себе си. Сериозен мач. Левски е шампион с прекрасни футболисти. Стояхме добре в мача. Много лесно допуснахме първия гол. Така лесно да ти вземат топката на тъча, след това да преминат покрай теб, не може това да се случва. Втория гол пак същата глупост. Знаем как играе Левски, имаме уважение към тях, имат добри футболисти.

Още: Око-Флекс след обрата на Левски: "Славия е труден съперник, имаме манталитет за победа"

"Мисля, че заслужавахме равен"

Честитя на футболистите ми, че дадоха всичко от себе си. Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът. Направихме силен мач. Имахме малко проблеми с играчите. Ако са други нещата, можем да сме равностойни с всеки един отбор, но това е засега. Ние имахме доста футболисти. Ако имаме нужда да се подсилим с някого, ще го обсъдим".

Още: Суперсмените на Веласкес донесоха на Левски обрат след кошмарен старт срещу Славия