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Малко излишна патетика: Петър Чолаков анализира “Гюров, Кандев и аз” (ВИДЕО)

01 септември 2026, 14:33 часа 713 прочитания 0 коментара

Прекалено беше това забавяне. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Петър Чолаков, коментирайки влизането в президентската надпревара на Андрей Гюров и Георги Кандев.

По думите на Чолаков за голяма част от хората, които следят политическите процеси, този ход не е изненада. За слогана “Гюров, Кандев и аз” аналогията в началото на септември е, като че ли ще ходим на училище. Като общество обаче може би се нуждаем да идем на училище по демокрация, посочи Чолаков.

Самото обявяване беше изпълнено с малко излишна патетика, хората, които са около Гюров и Кандев или подкрепят, са малко по-прагматично ориентирани, подчерта Чолаков. Това, което беше въздействащо, е, че двамата казаха, че не са кабинетни политици. Можеше да се започне веднага да се говори за това. Кампанията е такава, каквато е, отстрани лесно се критикува. В крайна сметка е добре за демокрацията, че има различни хора, които се явяват на избори, защото предизвестеният край вече сме го виждали, подчерта още Чолаков.

По думите му обединяването около патриотични теми е свързано с отварянето на максимално шлюзовете за привличане на нови гласове, изтъкна Чолаков. Той напомни, че реториката на ДСБ от времето на Костов е посягала към патриотичните теми, тъй като в момента на ПП и ДБ това не им е силата. Виждаме, че Гюров и Кандев обаче правят друго в тази посока. Друг е въпросът дали ще сработи, каза още Чолаков.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

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