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Класиране на голмайсторите в Първа лига 2026/27 - Зварц излезе сам на върха (ОБНОВЕНА)

31 август 2026, 0:39 часа 23730 прочитания 0 коментара

Битката за голмайсторския приз в Първа лига през сезон 2026/27 вече започна, а първите кръгове очертаха няколко основни претенденти. През миналата кампания първото място бе поделено от Евертон Бала от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948, които отбелязаха по 18 гола. В тази статия ще следим представянето на всички футболисти, които се разписват в българския елит, като класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Битката за "Златната обувка" в Първа лига: Кой ще стане голмайстор на българския футбол?

И през този сезон силен старт прави Мамаду Диало от ЦСКА 1948, както и новото попълнение на ЦСКА Жоел Зварц, който показа потенциал още през пролетта с екипа на Локомотив Пловдив. Непосредствено зад тях се оформя сериозна група от преследвачи с по два гола. Сред тях са Мартин Петков, Георг Стояновски, Бирсент Карагарен, Сержиньо Араужо, Акрам Бурас, Асен Чандъров, Руан Круз и Бърнард Текпетей. 

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Мамаду Диало

Голмайстори в Първа лига през сезон 2026/27: Класиране

В списъка ще бъдат включвани всички реализатори през сезона, независимо от броя на отбелязаните голове. При равенство футболистите ще бъдат поставяни на една позиция. Следете тук актуалното класиране на голмайсторите в Първа лига през сезон 2026/27 и развитието на битката за индивидуалния приз: 

  1. Жоел Зварц (ЦСКА) - 6 гола
  2. Фредерик Масиел (ЦСКА 1948); Руан Круз (Лудогорец) - 5 гола
  3. Асен Чандъров (Ботев Пловдив) - 4 гола
  4. Мамаду Диало, Елиаш Франко (ЦСКА 1948); Бирсент Карагарен (Арда); Армстронг Око-Флекс, Рейналдо (Левски); Леандро Годой (ЦСКА) - 3 гола
  5. Мартин Петков (Ботев Враца); Георг Стояновски (Спартак Варна); Сержиньо Араужо, Акрам Бурас , Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс (Левски); Бърнард Текпетей, Ивайло Чочев (Лудогорец); Васил Казълджиев (Славия); Светослав Ковачев, Станислав Иванов (Арда) – 2 гола
  6. Атанас Илиев, Борислав Цонев (ЦСКА 1948); Джеймс Ето'о, Йоанис Питас, Петко Панайотов, Теодор Иванов (ЦСКА); Джойс Читоку, Ахмед Ахмедов, Самуел Майор (Спартак Варна); Денислав Минчев, Алекс Валиньо, Кристиян Бойчев, Ибрахим Кейта (Дунав Русе); Кристиан Димитров, Рейналдо, Хуан Переа, Стивън Стоянчов, Адриан Райчев, Марко Груич, Алдаир (Левски); Себастиан Уейд, Андре Либерал, Ерар Францети (Септември София); Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев, Мохамед Аши, Давид Келеш, Лучано Скуадроне, Петър Андреев (Черно море); Карлос Меоти, Франклин Маскоти, Самуел Калу (Ботев Пловдив); Димитър Костадинов, Спас Делев, Кауе Карузо (Локомотив София); Атанас Кабов, Доминик Янков (Арда); Роберто Райчев, Никола Савич, Емил Стоев (Славия); Крис Лонгвил (Локомотив Пловдив); Квавдо Дуа, Александър Маринов (Лудогорец); Преслав Боруков (Ботев Враца) – 1 гол

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ЦСКА Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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