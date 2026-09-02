Войната в Украйна:

Чавдар Стефанов: България изпраща сигнал за снишаване към европейските си партньори

02 септември 2026, 22:52 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Чавдар Стефанов: България изпраща сигнал за снишаване към европейските си партньори

За първи път европейска държава директно обвини Русия в опит за терористична атака на територията на Европейския съюз. Германия обяви, че Москва стои зад атаката с дронове срещу летището в Лайпциг. Случаят предизвика реакции и в България и изостри тона между управляващи и опозиция. Според журналиста и дългогодишен кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов твърденията за руска намеса трябва да се разглеждат и през призмата на работата на германските служби. „Германските специални служби и полицията са свършили доста стриктно своята работа“, коментира Стефанов.

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Той направи паралел с разследването на отравянето на Сергей и Юлия Скрипал във Великобритания, при което британските служби успяха да проследят действията на заподозрените.

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Стефанов припомни и предишни случаи, при които Москва първоначално е отричала участие в определени действия, а впоследствие са се появявали данни за руско участие.

Критики към българската позиция

Журналистът определи реакцията на българските власти като „снишаване“ и я сравни с позицията на страната ни след атентата на летище „Сарафово“ през 2012 г. По думите му тогава българските институции са били по-предпазливи в публичните си оценки за евентуалната роля на „Хизбула“, въпреки че Израел и САЩ са посочвали организацията като отговорна.

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Според Стефанов подобна предпазливост може да изпраща негативен сигнал към европейските партньори на България. Той отбеляза, че позицията на Германия е последвана от конкретни дипломатически действия срещу Русия, а според него това показва, че Берлин приема случая сериозно.

„Има много неща, които се свързват с една дума – корупция“

В разговора Стефанов свърза позициите на българската политика спрямо Русия и с енергетиката. „Около цялата тази история това, което ми ухае на мен, е ухание на петрол и газ“, заяви той.

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Журналистът припомни, че през годините български политици са се ангажирали активно с теми като газ, петрол и ядрена енергетика. Според него част от аргументите за запазване на енергийни зависимости от Русия се основават на представата, че руският петрол и газ са по-евтини. „Нефтът и газът от Русия никога не са били евтини“, заяви Стефанов.

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По думите му зад енергийните отношения с Русия често стоят и други интереси. „Покрай енергетиката и покрай петрола и газа има много неща, които се свързват с една единствена дума – корупция“, каза още той.

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Европейски съюз позиция Лайпциг Чавдар Стефанов война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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