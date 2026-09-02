Кой скри истината за Чернобил? Темата на дневен ред в Студио Actualno (ВИДЕО)

Филмът "Чернобил - хроники за неудобната истина" представиха в предаването "Студио Actualno" експертът по ядрена безопасност Атанас Кръстанов и режисьорът на филма Калоян Николов.

Никога не е късно да се говори за едно историческо събитие. Имаше много въпроси защо не сме съобщили по-рано. Въпросът е, че един филм, за да се направи, това изисква изключително много труд. Исторически така са се стекли обстоятелствата. От идеята, която имахме, до реализацията, минаха няколко години, за да се случи този труд. Не трябва да остават бели петна", каза Кръстанов.

Мен ме провокира темата, защото казваха за нашето поколение: "Вие сте чернобилчета!". Информацията обаче е много трудно за намиране, много е пръсната, посочи от своя страна Николов.

Авторите на филма споделят, че продукцията третира универсални проблеми като борбата за истина и изкарването на показ на порочни явления пред обществото. "Въпросът за истината е тежък философски въпрос - зародишът може да е един и същ, но отражението, което усеща един или друг човек, може да е коренно различно. Въпросът е какво може да доведе до беда за другите хора", категорични са още авторите на филма.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.