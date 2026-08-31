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Как Радев бори олигархията? Говори доц. Татяна Буруджиева (ВИДЕО)

31 август 2026, 18:45 часа 554 прочитания 0 коментара

Аз съм скептична относно колко ще е добър следващият бюджет на страната. Това е картина, която ние рисуваме в главата си, а не толкова картина на страната. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Татяна Буруджиева, коментирайки управлението на “Прогресивна България”.

Що се отнася до олигархията и борбата с нея, виждаме, че има доста текстове в програмата за управление, че ще се борят с нея, подчерта Буруджиева. Тя каза, че тенденциите, програмите и посоките на правителството се виждат в стратегиите, които пишат управляващите.

Нито конкретиката я има, нито има ясен хоризонт, а едно правителство трябва да работи с прозрачна програма. Някои защитници говорят, че трябват два мандата за това, но няма наготово дадени мандати, посочи Буруджиева.

Тя отбеляза, че няма как борбата с олигархията да е свързана само с отстраняването на зависимостите в политиката, защото в противен случай не се разбира смисълът на думата “олигархия”.

По думите на Буруджиева премиерът Радев би трябвало да разбира, че отива при хората в Струмяни, за да им подаде ръка. Най-малкото можеше да нагази с едни ботуши и да помогне на хората. Защо трябва да е предизборна кампания, за да се свърши нещо нормално, попита още Буруджиева.

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