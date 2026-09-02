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Даниел Боримиров: "Бях убеден, че Левски ще обърне мача, от вас чувам за румънеца"

02 септември 2026, 23:16 часа 568 прочитания 0 коментара

След като Левски обърна Славия и спечели най-старото столично дерби с 2:1, "сините" записаха поредни победи в първите си 7 мача от Първа лига за новия сезон. Възпитаниците на Хулио Веласкес допуснаха първото попадение в мача, но голове на Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа донесоха трите точки на Левски. Спортният директор на клуба Даниел Боримиров даде интервю след края на мача, в което заяви, че е бил сигурен в обрата. Той говори и за потенциалното ново попълнение на "Герена".

Даниел Боримиров: "Диктувахме темпото и владеехме топката"

Ето какво каза Даниел Боримиров за срещата: "Допуснахме по елементарен начин да ни вкарат гол. Мисля, че през целия мач диктувахме темпото и владеехме топката, жалко че още в началото не вкарахме нашите възможности да вкараме гол. Аз бях убеден, че ще обърнем мача. С играта, която показахме, мисля, че напълно заслужихме", започна Боримиров. Ние надграждаме това, което стартирахме още през миналия сезон.

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Славия - Левски

"От вас разбирам за румънски нападател"

Виждате, че от мач на мач играем по-добре. Това е нашата цел всеки мач да побеждаваме и да се стремим да вървим нагоре и в Европа ще бъде по същия начин и в българското първенство". Боримиров говори още за контузията на Мехди Мубарик и румънския нападател, с когото е свързван Левски през послендите часове: "Няма незаменими футболисти, но пък Мехди Мубарик знаете, че е ключов играч в нашия отбор, надявам се контузията да е по-лека. От вас разбирам за румънски нападател. Предстои да разберем дали може да вземем друг играч".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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