Домусчиев хвърля спасителен пояс на ЦСКА?! Веласкес се доближава до Пеп и Клоп | Точно попадение

Кирил Домусчиев, Дани Карвахал и Ернесто Валверде: три имена, които се завъртяха в медийното пространство, че ще влязат в ЦСКА. И всичко това на фона на натиска срещу Христо Янев и виковете "Оставка" от страна на феновете на отбора - дори и след петата поредна шампионатна победа срещу Черно море. Тези горещи теми бяха обект на коментари в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

ЦСКА вкара най-красивия си отборен гол, а после спря да играе

Спортните журналисти Стефан Йорданов, Янко Станчев и Кристиян Недев коментираха актуалните новини и слухове от ЦСКА, както и представянето на отбора срещу Черно море и в Европа. Срещу "моряците" отборът на Янев показа, че може да играе бърз и атрактивен футбол, отбелязвайки може би най-красивия си отборен гол от началото на годината - след 4-5 комбинации с по едно докосване.

Глупави грешки и импровизации в забранени зони

Само че добрата игра на ЦСКА се изчерпа до 30-ата минута, а след това инициативата бе доброволно дадена на Черно море, който се върна в мача след груба грешка на Жан-Филип Гбамен. Грешка, която бе определена като наивна и глупава от Янев, който не остана доволен, че играчите му не изпълняват треньорските указания от тренировките, а опитват да импровизират в неподходящи моменти.

Карвахал, Валверде, Домусчиев: слуховете около ЦСКА

Отвъд мача най-горещите теми бяха спекулациите, че ЦСКА ще привлече Дани Карвахал - нещо, което Янев определи "в сферата на фантастиката". Другата фантастична новина бе, че Ернесто Валверде ще смени Янев начело на ЦСКА още в понеделник. На този етап - и тази информация остава само слух. А още по-интересното е, че има слухове, че Кирил Домусчиев ще придобие акции в "червения" клуб.

Веласкес като Пеп и Клоп - този Левски няма да загуби от Милан!

Другата голяма тема бе Левски и представянето на отбора срещу Ботев Пловдив. Мач, който бе спечелен от смените на Хулио Веласкес, а в това отношение испанецът започва да се доближава до футболни гении като Пеп Гуардиола и Юрген Клоп. Много често именно смените на Веласкес променят хода на двубоите, а играчи като Сержиньо и Алдаир отново показаха, че са с класа много отвъд българското първенство.

В предаването бе направена и смела прогноза, че този отбор на Левски няма да загуби от Милан. Какво може да се очаква от Левски и ЦСКА в евротурнирите и могат ли да спечелят достатъчно точки, за да влязат в плейофите на Лига Европа и Лига на конференциите: гледайте в предаването!