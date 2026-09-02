Хулио Веласкес след обрата на Левски: "Седем поредни победи са невероятни, феновете бяха страхотни"

Левски стигна до обрат срещу Славия, като победи с 2:1 в отложеното от петия кръг на Първа лига столично дерби. Головете за "сините" отбелязаха влезлите като резерви Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. След края на срещата старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде интервю, в което говори за срещата, контузиите, които играчите на "сините" получиха и седемте поредни победи на отбора в родния елит.

Хулио Веласкес: "Много съм доволен"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Важна победа и важни три точки, най-вече, когато играеш далече от дома. Много съм доволен, не е лесно тук да спечелиш. Нашите играчи показаха огромен капацитет, за да разберат ритъма и важността на двубоя. През първото полувреме стартирахме много силно, имахме топката и владението. Може би не успявахме да бъдем достатъчно агресивни в последната четвърт, но ми хареса как играхме. След това проблемите с принудителните смени нарушиха динамиката и плана, промениха ритъма на двубоя.

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"След това не беше лесно"

На почивката говорихме с играчите, че трябва да повторим първите 20 минути и да си подаваме по-добре в противниковата половина, както и да се предпазим от грешки и контраатаки. Играчите разбраха това и го показаха на терена. Една грешка и съперникът се възползва, успявайки да вкара. След това не беше лесно, но играчите успяха да отговорят по най-добрия начин, показаха характер, манталитет и класа. Имахме и още един играч - феновете бяха невероятни, дадоха енергия на играчите, те я поеха и изравнихме, а след това вкарахме и втория гол. Много съм щастлив, защото тук е много трудно да спечелиш.

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"Седем поредни победи в първенството - невероятно е"

Все още не мога да бъда категоричен и конкретен за контузиите. Надявам се, че при Мубарик не е много сериозно, тепърва трябва да видим мнението на медицинския щаб. Ситуацията при Серафимов е по-сложна, той вече е в болница. Ще видим колко ще отсъстват, надявам се да е максимално кратко. Не искам да се връщам назад. Искаме да сме част от всички надпревари и турнири. Желаем да сме амбициозни и за нас е невероятно да действаме по този начин. Има много детайли, на които обръщаме внимание, за да сме на високо ниво навсякъде.

Седем поредни победи в първенството - невероятно е. Мачове в Европа, горд съм с играчите. Не искам да говоря за трансферите, сега по-важен е начинът за провеждане на двубоя и да разберем, че играчите още веднъж се представиха невероятно".

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