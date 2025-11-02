Войната в Украйна:

Веласкес: Всеки в Левски може да е титуляр! Трябва да изглеждаме по най-добрия начин, ако искаме да победим ЦСКА

02 ноември 2025, 17:27 часа 620 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след победата на "сините" над Арда Кърджали в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Специалистът определи визитата срещу родопчани като труден мач, но възпитаниците му са разбрали какво се изисква от тях и са го направили. Според испанеца всеки в редиците на столичани може да започне титуляр. Наставникът на Левски коментира и предстоящото Вечно дерби срещу ЦСКА.

Веласкес след победата над Арда

"Труден мач. Изпитвахме трудност в притежанието на топката в началото. На това обърнах внимание и преди мача. Трябва да усещаме моментите, в които да успокоим или да променим темпото. Момчетата изпълниха всичко по най-добрия начин в поредна среща. Показахме добър тайминг. Головете ни помогнаха да доминираме. Играчите много добре разбраха какво изисква мачът. Много съм доволен от резултата, от отношението и влагането", започна Веласкес след успеха на Левски над Арда.

Окачените бутонки

"Срещу Хебър имахме 11 промени в състава. Днес също направихме 9 промени. Всички играчи са в състояние да започнат мач. Преди всичко заради отношението в тренировките, което ти позволява да играеш по този начин в мачовете. Винаги се опитваме да регулираме игровото време на футболистите, така че да избираме най-добрите 11", обясни испанецът.

"Следва да се възстановим по най-добрия начин и да се подготвим за следващата седмица. Ще подходим по най-отговорния начин, отдадено. Знаем, че се изправяме срещу добър отбор с добри футболисти. Трябва да изглеждаме по най-добрия начин, ако искаме да спечелим", завърши треньорът на Левски с коментар за предстоящото дерби с ЦСКА.

Джем Юмеров
