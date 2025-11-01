Любопитно:

След фенската глупост и оттеглянето на Ботев: Какво пише в правилника на БФС?

01 ноември 2025, 19:30 часа 179 прочитания 0 коментара

Провален празник, простащина на поредния "фен", който може само да вреди на иначе любимия си клуб, еманация на мерките за сигурност по българските стадиони... И още, и още отрицателни словосъчетания, с които можем да опишем случилото се на стадиона в пловдивския квартал "Лаута" по време на градското дерби между Ботев и Локо. В 40-ата минута привърженик на домакините уцели вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов с бутилка в главата. Срещата бе временно прекъсната, а след това и е прекратена от съдията.

Какво следва оттук нататък? От колегите от Diema Sport и от интервютата след мача разбрахме, че мачът е прекратен поради нежелание на Ботев Пловдив да продължи мача. Решението на "жълто-черните" е взето като знак на солидарност към Наумов, който отказал да поднови участие след сблъсъка.

И тук има няколко хипотези. Първата от тях е, ако длъжностните лица напишат, че срещата е прекратена само заради нежеланието на Ботев да продължи. Тогава трябва да разгледаме член 28, ал.1 от Дисциплинарния правилник за сезон 2025/26. Той гласи:

За напускане на терена от група състезатели или от целия отбор, довело до прекратяване на срещата, на ФК, чийто отбор или състезатели са напуснали терена, се налагат следните дисциплинарни наказания:

"1. В професионалния футбол:

а/ За среща от Първа професионална лига:

- На ФК се налага имуществена санкция в размер на 100 000 (сто хиляди) лева (€51129,19) и дисциплинарно наказание отнемане на 9 (девет) точки от актива на отбора"

По-надолу са описани санкциите и в зависимост от подстрекателя на действието.

Ако обаче се приеме, че действието на фен/фенове на Локо Пловдив са причина за прекратяването, трябва да разгледаме член 24, ал.9 от "НАРЕДБА ЗА ПЪРВЕНСТВАТА И ТУРНИРИТЕ ПО ФУТБОЛ В СИСТЕМАТА НА БФС ЗА СЕЗОН 2025/2026 ГОДИНА", достъпен на сайта на БФС:

"Когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя както следва: три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват. Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея". Това на практика означава служебна победа за Ботев Пловдив.

Има обаче и една "вратичка", която от БФС могат да използват и да излязат чисти. Според Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/26 член 21, алинея 13 гласи:

"Когато поради непреодолими причини играта трябва да бъде прекъсната временно и ако по преценка на съдията не може да бъде подновена за кратко време, той е длъжен по собствена преценка да изчака определено време и тогава да обяви, че прекъсва футболната среща, като подробно описва случилото се в доклад до органа, администриращ първенството."

Следващата алинея 14 продължава: "Футболна среща в професионалния футбол, незапочнала или незавършила поради лоши атмосферни условия или по други причини, посочени в ал.13, се доиграва на следващия ден, на същия стадион, в същия час и при същите съдии, освен в случаите на чл.26, ал.7, б.„а“, „б“ и „в“, чл.26, ал.8. При доиграването се зачитат (важат) получените наказателни картони и извършени смени."

Какво ще е крайното решение, можем само да гадаем, но най-важното в случая е докладът на съдията.

Джем Юмеров
