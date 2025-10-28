4-кратният шампион на България, който отказа 1 милион долара заплата от Венгер преди САЩ'94 и се превърна в любимец на левскарите

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Цанко Цветанов безспорно е една от обичаните личности от феновете на Левски. Защитникът има два престоя на "Герена", в които триумфира три пъти с титлата в българското първенство. Освен това той е част от "златното" поколение на Етър Велико Търново, станало шампион в А група през сезон 1990/91. Разбира се, във витрината на Цветанов блести и бронзовият медал от САЩ'94. След състезателната си кариерата бранителят се радва на прекрасни успехи като помощник-треньор на Станимир Стоилов.

Любимият помощник-треньор на "Синя" България

Цанков Цветанов е роден на 6 януари 1970 г. в село Българско Сливово, Великотърновско. Именно там се появява и любовта му към футбола. Развива се добре, преминава през Академик (Свищов), преди да акостира в тима на Етър Велико Търново. Само на 21 години защитникът стъпва на българския футболен връх с "болярите". Този успех и силното му представяне му носят трансфер в Левски.

Със "сините" печели титлата в два последователни сезона през 1994-та и 1995-а. През 1994-та столичният гранд вдига и Суперкупата. В този период от живота си Цветанов изживява и незабравимото лудо американско лято. Години по-късно обаче разкри за интересен момент преди САЩ'94.

"Малко хора знаят, че имах предложения от Япония преди САЩ 94 от отбора на Арсен Венгер. Беше довел немски агент. Бяхме преговаряли. Казаха ми и цена. За мен 1 милион долара тогава бяха космическа сума. Прибрах се в Бояна. Трифон ме гледа и ми каза, че нещо не му харесвам. Обясних му, че ме искат в Япония. Той каза: "Каква Япония. Ти ще ходиш да играеш голям футбол!". В Германия ме питаха и казах, че не играя футбол заради парите. Сега съм на друг акъл", каза с усмивка Цветанов в подкаста "Код Спорт", визирайки Нагоя Крампус, който Венгер води преди да поеме Арсенал.

Вместо към Япония Цанко Цветанов наистина поема към Германия, за да защитава цветовете на Валдхоф Манхайм. "В Германия беше интересно. В момента, в който получих предложение от Валдхоф Манхайм, почнах да уча немски. Отивам първи ден на тренировка 1 час преди заниманието. Отивам - последен. Първи урок! След тренировка наш Цанко си оставя фланелката наобратно. Домакинът дойде, показа ми всички останали как са си оправяли фланелките и чорапите. Така разбрах какво трябва да правя", спомни си настоящият помощник на Станимир Стоилов.

За него следват силни години в Абърдийн и Котбус. После се завръща в България, където играе отново за Левски и Етър. От 2004 година сформира шампионски треньорски тандем със Станимир Стоилов, с когото “пишат приказки” и в Левски, и в казахстанския Астана. Част от щаба на Мъри е още в националния отбор, в Литекс, Анортозис (Кипър), Ботев Пловдив. Има и период начело на Етър. Сега заедно със Стоилов правят фурор с Гьозтепе в Турция.

Ярък момент в кариерата на Цанко Цветанов завинаги ще остане отказаният трансфер с 1-милионен договор в тима на Арсен Венгер заради разговор с незабравимия Трифон Иванов. Това обаче не е единственият интересен миг от живота на защитника, който едва ли лесно ще забрави победата над ЦСКА във финала за Купата на България през 2022 година. А най-доброто за дуото Цветанов-Стоилов е, че тепърва предстои да покоряват нови върхове в треньорската професия. А защо не някой ден и да надминат иначе високото ниво на турската Суперлига?

